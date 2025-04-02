安養院老翁被冒名連署罷免 國民黨高市黨部否認介入

一名行動不便、人在安養院的老翁，莫名成為連署罷免高雄綠委黃捷的參與者，還被調查局傳喚去作證，讓家屬傻眼。（圖翻攝自周軒臉書）

2025/04/02 12:14

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市一名國民黨籍的老翁，人在安養院、行動不便，竟成為連署罷免民進黨立委黃捷的參與者，還被傳喚作證，黃捷並點名國民黨高雄市黨部主委、立委柯志恩手上有名冊；對此，國民黨高雄市黨部今天（2日）否認介入罷免運作，強調交由入司法調查。

此事是由政治工作者周軒於昨天爆料，黃捷今天在臉書發文指出，她的罷免案已出現第二位「被偽造文書」的受害者，而這名當事人甚至是家人收到調查局約談的作證通知，才知道人在安養院的當事人，被盜用個資簽連署。兩名當事人的共通點，都是以前曾有中國國民黨黨員身分，更直接點名「手上有高雄國民黨黨員名冊能抄的，除了柯志恩還能有誰」？

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對此，國民黨高雄市黨部今天回應表示，有關罷捷連署一事，一張通知書就可以讓主導惡罷的柯建銘助理（指周軒），配合特定媒體，直接指名道姓將髒水潑向國民黨，真的不用什麼都要硬扯給國民黨。

國民黨高雄市黨部強調，黨部及各民代服務處，配合黨中央政策，協助公民團體代收連署表件，根本沒有介入罷免運作，既然已進入司法調查階段就交由司法去調查清楚，停止無意義的髒水和口水吧！

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