韓國瑜「假單」護周萬來 周軒：寫歷史新下限

立法院長韓國瑜（右）與立法院秘書長周萬來（左）。（資料照）

2025/04/02 12:43

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院長韓國瑜今（2）日發函替秘書長周萬來等幕僚「請假」，背書不列席司法及法制委員會，引發民進黨立委強烈不滿。政治工作者周軒表示，韓國瑜這封信再度為本屆立法院寫下「歷史的新下限」。

周軒在臉書PO文表示，今天司法法制委員會排定的議程，是請立法院院方來報告「國會擴建遷建事宜」想當然耳，立法院代表，就是秘書長周萬來，早上8時48分，民進黨黨團收到這封韓國瑜親簽的公文，大意是說：「這個國會擴建遷建的案子，已經在朝野協商了，所以今天立法院秘書長跟其他幕僚單位，就不方便出席你們委員會了」、「往後請依照立法院各委員會組織法第二條相關規定做事情」。

請繼續往下閱讀...

周軒指出，韓國瑜的這個處理，至少犯下三大錯誤：第一為，沒有一條法律叫做「法案已經在協商了，相關人等就不能來委員會出席」，這完全是你韓國瑜跟立法院院方獨創的規定，剝奪委員會的職權；第二為立法院祕書長是立法院的幕僚長，立法院院長因為必須議事中立，所以出席各委員會審議立法院相關案件時，都是秘書長代表，結果韓國瑜你居然發這個函來干擾立法院各委員會的議事進行，依照立法院組織法第3條第2項：「立法院院長、副院長不得擔任政黨職務，應本公平中立原則行使職權，維持立法院秩序，處理議事。」韓國瑜你已經失職而且違法了。

周軒續指， 誰都知道為什麼周萬來今天不敢來司法法制委員會備詢，因為他怕被問上周院會不在會議時間開會，違法讓國民黨表決，讓國民黨的兩個不知所云公投逕付二讀的事情，所以出此下策，讓韓國瑜幫他扛這個鍋，天底下居然有祕書長比院長還大的事情？

周軒直言，依照今天韓國瑜的這個處理，以後立法院各委員召委都不能排專案報告，都不能排考察，案子只要在協商，立法院的委員會就不能邀請該案相關人等來詢答，韓國瑜已經配合傅崑萁在自我限縮立法院的職權了，台灣立法院往香港立法局的方向又邁進好大一步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法