花蓮議長張峻呼籲「罷傅」 國民黨部反咬「流氓、黑道」

國民黨花蓮縣黨部。（資料照）

2025/04/02 11:50

〔記者游太郎／花蓮報導〕對於花蓮縣議會議長張峻在臉書呼籲「罷傅」，國民黨花蓮縣黨部發表聲明，強調深表遺憾且嚴正抗議，並希望藍營團結，不要讓親者痛仇者快！

國民黨花蓮縣黨部發布新聞稿指出，曾遭流氓管訓的張議長，2022年因貪污判刑7年8月而依黨章未被國民黨提名，強行參選違紀在先才開除黨籍。而傅崐萁擔任國民黨立法院黨團總召以來，國民黨團表現居三黨最優，傅總召個人聲量及影響力也是全立法院之冠。傅委員更亟力爭取蘇花改打造花東人民安全回家的路，挽救0403大地震後蕭條觀光，呼籲全面普發一萬元，且修訂財劃法為花蓮多爭取161億元預算，各項建設興利措施蓄勢待發，包括：老人健保免費、加發敬老年金、0-6歲國家加倍養、青年購屋貸款利息補助等等。期待朝野同心合一，共同繁榮花蓮，不要讓親者痛仇者快。

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花蓮縣黨部表示，根據TVBS今年二月最新民調，藍綠白各黨籍立委整體表現滿意度，分別為國民黨41%、民進黨28%、民眾黨33%。而傅崐萁總召個人在《網路溫度計》剛出爐的三月份調查中，聲量及好評影響度均奪冠，民眾普遍的認知顯然與張議長說法有天差地別。

花蓮縣黨部表示，誠如政治評論員歷史哥在臉書的發文：「繼高雄市副議長曾俊傑 投向綠營之後，曾因涉LED路燈採購弊案遭新北地院依貪汙治罪條例判處7年8個月徒刑，並因強佔國有地10萬8000平方公尺還收租9年的花蓮縣議長張峻正式投向綠營，其實，識時務者為峻傑，在現在的司法氛圍中，這是正常的，小編要稱讚張議長，果然識時務者為峻傑。你們都是俊傑，都很英俊，像汪精衛一樣英俊傑出。」

花蓮縣黨部表示，張議長當初被國民黨依「排黑條款」未予提名，後因張議長堅持參選，違紀在先才被開除黨籍。是否藍皮綠骨向綠營靠攏？張峻黑道前科累累，又是一個管訓在案的流氓，又長期與綠營親近與張美慧站台！誰才是毒瘤？人民的眼睛是雪亮的，不言可喻。

花蓮縣黨部強調，民進黨大罷免若是成功，他們就會再修回財劃法，把花蓮的161億元搶回去，當民進黨已出賣台灣人民的護國神山台積電，造成產業大幅出走，國家面對最大產業危機來臨，還把人民推向戰爭生靈塗炭，此時此刻是國民黨團最團結戰力最強時刻，呼籲人民不要被見縫插針，不要被綠營奸計中傷，要團結一致，藍委一個都不能少，才能強力監督賴清德不會把台灣推向戰爭與毀滅。

國民黨花蓮縣黨部引用歷史哥澄清號臉書內容，對議長張峻公開呼籲罷傅表達遺憾及抗議。（國民黨花蓮縣黨部提供）

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