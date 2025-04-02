17項國安策略含加強退役人員管理 嚴德發：涉犯國安案件擬停止給與權益

立法院國防委員會邀請退輔會主委嚴德發備詢。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 12:59

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德日前針對五大國安威脅提出17項因應策略，其中包含加強退除役人員觸法後領取相關給與規範。退輔會主委嚴德發今（2）日答詢時證實，中共對現退役軍人滲透手段日趨多元，除加強宣導外，也盼透過《國軍退除役官兵輔導條例》修正達到嚇阻效果，目前該法第32條依主政機關判定喪失或剝奪退除役給與，已經在執行中，後續已啟動研議有關停止退除役給與、部分給與以及相關權益。

立法院外交及國防委員會今天邀請嚴德發報告業務概況，並備質詢。民進黨籍立委沈伯洋質詢關心，賴總統針對「五大威脅」提出了17項因應策略，其中也特別提到要針對退役人員的相關規範進行修正，有注意到退輔會已經啟動修正《國軍退除役官兵輔導條例》第32條作業，原本上會期也打算提出，但當時退輔會建議先暫緩，目前進度為何？退輔會負責的就業、就醫、就養、就學、優待及救助等項目是否包含在內？

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嚴德發回應，近年感受到中共透過多元方式滲透、統戰與認知作戰，我現、退役軍人成為目標的比例確實不少。退輔會除強化宣導、要求退役人員提高警覺外，也盼透過《輔導條例》修正達到嚇阻效果，讓退除役官兵不輕易落入對岸設下的陷阱。

嚴德發指出，有關該法第32條修正，目前針對主政機關依據《陸海空軍軍官士官服役條例》或《國安法》等法律作出的給與剝奪或喪失判定，有明文規定且已執行當中。

嚴德發強調，後續將配合主政機關，針對停止退除役給與或停止部分給與的細項，訂定包括沈所提就醫、就養、就學、就業、優待與救助等項目的停發條件，目前已經啟動，也正與相關部會協調，將依照法定程序繼續推動。

沈伯洋則強調，希望將《國安法》、《國家情報工作法》以及《反滲透法》也納入適用，因為現在涉及國安的行為種類太多，原有規範中的內亂、外患罪已不足以應對現況，希望能夠密集討論，讓此條例完整分類並符合比例原則。

嚴德發回應，因所涉內容較廣泛，涉及的法律包含《服役條例》、《國安法》等，每項服務權益都必須依據原法所設的「處罰情境」來配套修正，退輔會會持續與主政機關協調，也會加速作業，爭取盡速形成草案。

沈伯洋說，現在中國滲透狀況越來越嚴重，且已經不分黨派，並非國民黨、民進黨、民眾黨的問題，是全體台灣人的問題。正如立委「赴中納管」機制，都是一視同仁，不管哪一個黨的人，只要從事高風險行為，都應該納入管理。

沈指出，中國滲透方式也非常廣泛，退役將官時常淪為滲透的中間人，如近期涉及防彈背心等軍品採購案，中間人就是退役軍官，可能有金錢誘因，也可能轉行從事中國常用的滲透管道旅遊業，這些對國家而言可能就是高風險對象，這類風險盤點真的非常重要，請主委務必重視。

退輔會主委嚴德發2日答詢證實，已啟動研議《國軍退除役官兵輔導條例》中，退役官兵涉犯國安案件停止給與、權益等修正草案。（圖取自國會頻道）

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