王力宏前妻李靚蕾淚灑立院 喊話建立兒童工作證制度

民進黨立委范雲舉行「兒少保護漏洞百出 建置兒童工作證制度 阻斷惡狼再犯機會」記者會。（記者廖振輝攝）

2025/04/02 11:41

〔記者陳政宇／台北報導〕近期爆出多起兒少性侵猥褻案的加害人，儘管已有前科或列入「不適任人員資料庫」，卻持續保有接觸兒少的再犯機會。歌手王力宏的前妻李靚蕾今（2日）以「建立兒童工作證制度」連署發起人的身分現身立法院，一度在記者會哽咽落淚，呼籲每個人站出來捍衛孩子的基本權益。

兒童節前夕，民進黨立委范雲今偕同人本教育基金會召開「兒少保護漏洞百出 建置兒童工作證制度 阻斷惡狼再犯機會」記者會。范雲說明，目前以建置「不適任資料庫」的方式，檢核曾有性侵猥褻等行為之加害人不得接觸兒少；但該制度施行已久，至今仍錯放惡狼再犯傷害孩子，至少有六大漏洞，包括不需立案就不用查詢資料庫，掛一漏萬、難以全面監管，未落實查詢釀成傷害，期限一過就完全消失，查詢權限極為限縮，查得到也禁不了等。

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勵馨基金會副執行長王淑芬提醒，兒少一直是性侵害的高風險族群，根據衛福部2023年性侵害通報統計資料，未滿18歲的兒少族群佔55%，其中有172件加害人是安置機構工作人員、志工、學校教師等，這類性侵案件具有特殊性，其行為隱藏在日常教育活動之中，難以引起外界的注意。

不會教小孩行動聯盟常務理事曾穎凡指出，兒童工作證是一個等同於信用證明、良民證的程序，不該被嫌麻煩，畢竟牽涉的是兒童安全。她也強調，不小盟自身是會舉辦夏令營和小型課程的非營利組織，現況聘任教師和隊輔不需查核不適任資料庫，其實也非常需要有兒童工作證來確保受聘者的狀況。

人本教育基金會執行長馮喬蘭呼籲，建置兒童工作證就刻不容緩，可參考英國全國防止兒童虐待協會（NSPCC）規劃的兒童安全訓練課程，透過規劃領證的簡短課程讓所有接觸兒童的工作者，都可以獲得如何覺察避免虐待、尊重兒童權利等基本知能，進一步增進兒童安全。

李靚蕾在公共政策網路參與平台發起連署，並表示，每一分每一秒都有更多孩子受害，因此要求所有接觸兒少的工作者，必須沒有虐童或性犯罪前科，這是刻不容緩的事情；呼籲每個人都可以站出來，盡自己一份小小的力量參與連署，透過民意的聲量，捍衛孩子的基本權益。

民進黨立委范雲舉行「兒少保護漏洞百出 建置兒童工作證制度 阻斷惡狼再犯機會」記者會。左一為王力宏前妻李靚蕾。（記者廖振輝攝）

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