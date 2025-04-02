游錫堃前助理被中共滲透 沈伯洋：共產黨不分顏色滲透

民進黨立委沈伯洋。（資料照）

2025/04/02 12:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓傳出赴中國時被中國情報單位吸收，被約談到案後諭令20萬元交保。對此，民進黨立委沈伯洋表示，共產黨滲透台灣，是全方面的，不會看你政黨顏色，國民黨把沈伯洋的「立委赴中報備」提案擋了28次，連審都不給審，還說是侵犯人權，現在居然倒過來說民進黨「賣台」？

沈伯洋在臉書PO文表示，共產黨滲透台灣，是全方面的，不會看你政黨顏色，不管是民進黨還是國民黨，只要有漏洞，就會被滲透；只要有人願意配合，他們就會滲透，而且很常就是從基層助理開始，差別在於，民進黨發現有人有問題，就查到底、修法補破口；國民黨發現有漏洞，則是擴大漏洞到底，還主動貼上去。

請繼續往下閱讀...

沈伯洋指出，從去年開始，民進黨提出的《國安十法》（國安五法的進階版），根本不分政黨；比如說，不管哪個立委，只要跑中國，都要揭露與規範，國民黨怎麼做？把我的「立委赴中報備」提案擋了28次，連審都不給審，還說是侵犯人權，現在居然倒過來說民進黨「賣台」？

沈伯洋直言，真正賣台的是誰？昨天共機才擾台，國民黨青年軍，前傅崐萁助理，還主張要與共產黨合作，然後這個人正在帶頭罷免民進黨優秀立委吳思瑤，這才叫賣台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法