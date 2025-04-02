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    北一女禁教職員受中官媒採訪 蔣萬安：尊重校本管理

    台北市長蔣萬安今受訪表示，北一女中禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪，基於校本管理，尊重學校及老師達成共識的決定。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安今受訪表示，北一女中禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪，基於校本管理，尊重學校及老師達成共識的決定。（記者張嘉明攝）

    2025/04/02 11:22

    〔記者何玉華／台北報導〕台北市北一女中國文老師區桂芝接受中國央視採訪，引發爭議，校方近日對內公告，即日起禁止教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪；台北市長蔣萬安今（2）日受訪表示，基於校本管理，尊重學校及老師達成共識的決定，也強調市府堅定捍衛言論自由，並做老師的後盾。

    北一女內部公告指出，學校校風自由民主，在不違反法律規定前提下，包容多元意見並尊重不同立場。考量目前兩岸政治關係緊張，為避免衍生不必要的困擾，即日起，禁止學校教職員工接受中華人民共和國所屬官方媒體採訪（例如央視）。另為避免個人言論引起社會輿論熱議或造成誤會，校長陳智源也將暫停社群發文並謝絕採訪。

    蔣萬安今天早上出席南港區里長座談，對於北一女的內部公告表示，基於校本管理，教育局已經說明尊重學校及老師達成共識的決定，他也要再次強調，市府的立場是堅定捍衛言論自由，只要不違反教育中立，市府就會做所有老師的後盾，守護言論自由。

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