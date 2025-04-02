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    徐巧芯闖自行車道座車沒申報財產 四叉貓問：車是誰的？

    四叉貓PO出他在監察院的自拍照。（圖擷取自 臉書）

    四叉貓PO出他在監察院的自拍照。（圖擷取自 臉書）

    2025/04/02 12:28

    黃邦平／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委徐巧芯日前被爆違規開進台北市河濱單車道，並停放在橋下空地。四叉貓昨（1）日曝光徐巧芯的座車2024年2月5日過戶，今天指出，他到監察院調閱資料，發現座車不在徐巧芯2024年2月29日的財產申報上，質疑「這輛是誰的車？為什麼沒有登記在徐巧芯夫妻的名下呢」？

    四叉貓在臉書PO出照片，他在監察院公職人員財產申報處自拍，照片右邊則是徐巧芯違規駛入河濱自行車道的座車，四叉貓在貼文中表示，由於監察院預算被藍白立委刪除，害他沒辦法在網路上查徐巧芯的財產申報，但難不倒四叉貓，新技能習得！他今天早上直接跑監察院調閱資料查詢。

    四叉貓指出，《歷年徐巧芯財產申報》：2023年11月20日，車子欄位：MAZDA；2024年2月29日，車子欄位：本欄空白（註：2024年的存款現金約1200萬元）四叉貓質疑，請問，今年3月30日，硬闖自行車道的徐巧芯座車，車牌號碼「BWT-3389」，購車日期是2024年2月5日，車型LEXUS ES200，售價在170萬元以上，這輛是誰的車？為什麼沒有登記在徐巧芯夫妻的名下呢？那台馬自達舊車又跑哪裡去了？

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