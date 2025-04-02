顏清標出手？「表弟」林宣宏罷免顏寬恒遇施壓 電話內容曝光

民進黨台中市議會日前宣布「民主連署站」啟航。其中，代表中2選區罷團出席的林宣宏（圖左）舉著「寬恒表弟罷寬恒」標語牌。（取自台中市議員施志昌臉書）

2025/04/02 12:15

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免如火如荼進行中，台中立委第二選區罷免國民黨立委顏寬恒團隊發言人林宣宏先前自稱是顏寬恒表弟，遭顏家否認，他今日再自曝目前受到親戚壓力，顏寬恒父親顏清標打電話給他的表舅，希望他停下現在在做的事情。

民進黨台中市議會日前宣布「民主連署站」啟航。其中，代表中2選區罷團出席的林宣宏舉著「寬恒表弟罷寬恒」標語牌，引發關注。林宣宏說，他的外婆是顏清標的姑姑，而他和顏寬恒為同輩。但顏寬恒辦公室表示回應「家族查無此人」。

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林宣宏2日凌晨在前立委陳柏惟直播節目「陳總夜總會中」表示，他的舅舅接到顏清標的電話，施壓要他不要再進行罷免的工作，不要再於節目上露面。林宣宏說：「他們現在是在幫我實槌我跟他們有親戚關係」。林宣宏表示，他之前聽舅舅說，顏家一直找不到他，這次找到是因為他的舅媽，去顏家姐妹會吃飯時無意間聊到他的事情，舅媽說出他的身分，他才會被找到。

林宣宏表示，舅舅在電話裏面告訴他，知道他的立場，但林這樣做會害舅舅在顏家那邊「過不下去」，希望不要再做這件事情。

林宣宏說，他本來聽到後退縮了想要收手，就安安靜靜的當志工就好。但聽到媽媽跟他說：「如果是顏清標年輕的時候，我（林宣宏）應該已經被帶走了。」聽到這句話後他非常生氣，想說現在都2025年了，台灣是一個民主國家，怎麼還會發生這種事情，還有辦法有這種事情出來？因此他不能姑息這種事情，要跟顏家、顏寬恒宣戰。

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