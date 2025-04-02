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    首頁　>　政治

    藍白立委稱NCC委員王正嘉不該批不審名單 陳崇樹：有發言自由

    立法院交通委員會，邀請國家傳播委員會代理主委陳崇樹備詢。（記者王藝菘攝）

    立法院交通委員會，邀請國家傳播委員會代理主委陳崇樹備詢。（記者王藝菘攝）

    2025/04/02 12:05

    〔記者林志怡／台北報導〕國家通訊傳播委員會（NCC）委員人數不足半數，導致眾多業務無法運作，NCC委員王正嘉曾對媒體表示，委員人數不足是立法院不審NCC委員提名名單所致。今日藍白立委追問此事，並認為王正嘉作為NCC委員，不應批評立法院，相關言論也不屬於言論自由範疇，但NCC代理主委陳崇樹多次強調，王正嘉有私領域的發言自由。

    「言論自由可以批評立法院？」民眾黨立委林國成詢答時表示，NCC作為獨立、專業單位，不應與政治有關，並質問陳崇樹，「王正嘉委員可以隨隨便便指控立法院不審（NCC委員名單）？」

    林國成也稱，絕不接受王正嘉相關發言屬言論自由範疇，且現任NCC委員也是當初立法院審議通過，既然立法院都已經任命王正嘉為NCC委員，王不應如此指責立法院。

    對此陳崇樹回應，相關發言應屬王正嘉個人言論，經檢視銓敘部所定「公務員發表職務言論辦法」，王正嘉發表相關言論時，並未「代表機關或使用機關職稱」，不符合「職務言論」條件，且王正嘉屬政務人員，發表言論不需要機關同意。

    但林國成認為，公開上網就是公開的東西，且現在王正嘉仍在職，不應如此發表與事實有出入、公然造謠的言論，更揚言NCC若未妥善說明相關情況，或王正嘉辭去NCC委員職務，他會持續問到他卸除召委職務。

    國民黨立委陳雪生也追問王正嘉相關發言，陳崇樹再度強調，王正嘉有私領域的發言自由，但陳雪生反問，「你也可以針對個人意見發言嘛？可以嘛？」

    陳雪生認為，NCC作為團體與機關，發言應有所節制，不應將NCC委員人數不足一事甩鍋給立法院，並質問「NCC委員名單我們要照單全收？是這樣嗎？」

    此外，陳雪生認為，NCC委員作為公眾人物，機關本身又是管理媒體的單位，王正嘉應是有學問的人，應該很清楚言論分際，若以個人行為、個人發言解釋，那近期北一女老師區桂芝的行為也是個人發言，但顯然不應如此。

    陳雪生直言，他嚴厲譴責王正嘉，並認為王作為NCC委員，不應隨意對外放話，更稱「立法院沒有虧待你們（NCC）」，要求行政院儘快將NCC委員提名名單送到立法院審查，但王正嘉「絕對不獨立」、「以後有他的名單，本人第一個表達反對。」

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