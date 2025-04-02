指中國軍演恐影響天然氣運補 凌濤：重啟核電備戰

國民黨今日上午召開「民進黨大惡罷若贏，院長柯建銘，別再空喊亡國感，重啟核電能備戰！」記者會。（記者施曉光攝）

2025/04/02 11:57

〔記者施曉光／台北報導〕中國東部戰區昨日起在台灣周邊舉行軍演，影響載運天然氣來台灣的LNG船入港，國民黨智庫副執行長凌濤今日呼籲賴政府，台灣天然氣儲存量只有10天，一旦遭到中共圍堵，只有核電才能保障台灣的能源安全，民進黨別再空喊亡國感，重啟核電才能備戰。

國民黨今日上午召開「民進黨大惡罷若贏，院長柯建銘，別再空喊亡國感，重啟核電能備戰！」記者會。凌濤表示，中共連續2天宣布在台灣周邊舉行聯合演訓，造成台海緊張，國民黨要表達嚴正譴責，他強調，維護兩岸和平是台灣人民最深的期待，任何一方挑起對抗，全世界都不樂見，今日的中共軍演看起來就是要封鎖台灣的能源、軍備運補，國民黨要嚴厲譴責。

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凌濤還說，現在台灣天然氣發電的比例很高，每一天大約需要靠一艘LNG船運補，如果台海被中共封控，賴政府的國安機制毫無因應，唯有核電才能保台。

國民黨副發言人康晉瑜表示，立法院民進黨團總召柯建銘最近拄著拐杖，在立法院「杖」勢欺人，當記者要採訪經濟部長郭智輝時，柯建銘竟然可以阻止郭智輝發言，並抹黑記者要害郭智輝，柯建銘甚至還逕自幫經濟部宣布不調漲水價，但郭智輝卻說不知道，請問現在是「賴政府」還是「柯政府」？

國民黨新北市議員江怡臻則說，現在賴政府全部都在擺爛，除了民進黨在推動大罷免，所有黨公職人員假日都在各縣市大造謠，一旦大罷免成功，柯建銘就會成為立法院長。

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