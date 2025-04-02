游錫堃前助理洩密給中國 廖先翔：共諜就在罷免我的罷團裡

曾任前立法院長游錫堃助理的盛礎纓被爆涉入共諜案。國民黨立委廖先翔表示，該前助理就在罷免他的罷團裡。（廖先翔提供）

2025/04/02 11:32

〔記者劉宛琳／台北報導〕前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓被爆繳交機敏資料給中共，疑涉入共諜案。國民黨立委廖先翔今天（2日）表示，此人就在罷免他的罷團裡，「沒想到，我成了共諜最想罷免的人」！他也質疑，大家交付的個資真的安全嗎？

「共諜就在罷團裡！」廖先翔表示，罷免他的團體裡，竟然有真正的共諜盛礎纓（民進黨助理），該助理涉嫌在澳門交付機密資料給中共，並遭調查局約談交保，而盛在罷團體裡的實際角色是什麼？推動罷免到底有什麼動機？大家交付的個資真的安全嗎？之前罷團群組就有人提醒個資外洩，現在看來增添了幾分可信度。

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廖先翔表示，「指控別人賣台結果自己送台（積電），指控別人共匪結果自己是共諜，台灣的政治就是這麼荒謬」，有句話說「台灣人的一生就是出生、中共同路人、死亡，除非你加入民進黨」，沒想到真正的中共同路人就出現在民進黨與罷團內。

廖先翔說，台灣的政治烏煙瘴氣，民進黨為了自身的政治利益不斷挑釁對岸讓台海危機升溫，除了製造外部敵人也在內部製造分裂搞大罷免，最終的結果就是全台灣人民都是輸家，當發生戰爭，只有賺夠了的民進黨可以逃出台灣置身事外，而那些被操控的棋子們民進黨連一個對不起的眼神都不會施捨的。

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