國民黨團批民進黨為罷免癱瘓院會 還加碼要癱瘓8個委員會

國民黨團總召傅崐萁。（資料照）

2025/04/02 11:17

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院民進黨團不滿立法院會上週通過國民黨團兩公投提案，四度佔領議場。國民黨團今天批評，民進黨為了「大惡罷」癱瘓院會、戒嚴國會、毀憲亂政，根本是國家亂源，現在更加碼要癱瘓立法院8個委員會，國民黨團表達嚴厲譴責。

國民黨團指出，民進黨團為了阻擋國民黨團所提出的「反廢死」、「反戒嚴」兩項公投案，將立法院院會整整癱瘓4天，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤帶頭查封立法院議場、杯葛施政總質詢、打臉行政院長卓榮泰是公然癱瘓院會、毀憲亂政。

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國民黨團表示，現在民進黨團更加碼要癱瘓立法院8個委員會。本週一在教育及文化委員會不斷提出散會動議杯葛「還電於民」修法，在內政委員會冗長發言抵制「還假於民」修法。今天又把內政、經濟、衛環委員會原本的會議及考察取消，在司法法制委員會安排「立法院擴建專案報告」，自己排案自己霸佔主席台。民進黨當家鬧事、癱瘓政府、癱瘓國會的手法，「沒有他做不到，只有你想不到，秀下限！無底限」。

國民黨團表示，一個坐擁3兆中央政府總預算的行政院、執政黨黨團，宣稱連衛生紙都買不起，現在突然安排立法院擴建的專案報告，把立法院秘書長、議事處處長找來備詢。明顯是要私設刑堂、公器私用、挾怨報復、霸凌基層公務員，國民黨團完全不能接受，更無法認同，國民黨團將全體抵制本次專案報告，表達對民進黨政府、民進黨團當家鬧事、毀憲亂政，最嚴正的抗議及不滿。

國民黨團更要對民進黨政府及民進黨團現在為了大惡罷，不惜癱瘓國會、滿口造謠、製造社會對立、管制言論自由、戒嚴國會表達最嚴厲的譴責。

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