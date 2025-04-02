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    首頁　>　政治

    花蓮議長張峻號召罷傅 蔣萬安：為罷免而罷免傷害台灣民主

    台北市長蔣萬安2日出席南港區114年度市長與里長有約座談，並在會前受訪。（記者張嘉明攝）

    台北市長蔣萬安2日出席南港區114年度市長與里長有約座談，並在會前受訪。（記者張嘉明攝）

    2025/04/02 11:03

    〔記者何玉華／台北報導〕花蓮縣議會議長張峻今（2）天清晨公開在臉書發文，號召罷免國民黨立委傅崐萁，讓國民黨重新獲得人民的信任、重回執政；台北市長蔣萬安今（2）早出席活動受訪時表示，為罷免而罷免的政治操作，只是傷害台灣的民主。

    張峻在臉書發表聲明給「國民黨內同志、花蓮的好朋友」，說明他與傅崐萁的恩怨及傅崐萁接任立法院黨團總召後，國民黨的聲勢出現了斷崖式的崩壞；他反對大罷免，但是支持罷免傅崐萁，唯有將他切割，國會才能恢復理性協商。毒瘤不摘除，國會永無寧日，花蓮也將永遠停滯不前。

    蔣萬安今天早上與南港區里長座談，面臨罷免風暴的立委李彥秀也出席並陪同受訪；被問到對張峻聲明的看法，蔣萬安強調他的立場是為罷免而罷免的政治操作，只是傷害台灣的民主。他絕對支持包括李彥秀在內的優質委員，持續的關心地方，也會跟市政府合作，全力為市政來打拚。

    李彥秀說，跟市長來關心地方的問題及了解後續如何解決，本來就是地方民意代表的責任跟工作；對於大罷免，她表示向來對每一項選舉都是謹慎小心全力以赴，過去26年的從政所作所為，港湖選民眼睛是雪亮的，耳朵是清楚的，她會盡最大的努力把工作做好。

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