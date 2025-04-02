花蓮拔傅連署志工挨打遭辱罵、機車輾過腳掌 罷團報警

李姓志工昨天在國安郵局被打、還遭對方機車輾過腳掌，志工昨向警方報案，不願意姑息暴力攻擊民眾。（李姓志工提供）

2025/04/02 11:03

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮罷免傅崐萁民團「微光花蓮」在花蓮擺攤民主連署站，昨天發生有志工值班時，被老婦人從後方連續用力打左手手臂，還被大聲叫囂罵人，志工要報警，卻反被婦人騎機車輾過腳掌，昨天已報警，罷團表示，連日來類似情況已經發生3起，不管是查水表、或是使用暴力都是不對的行為，罷免是人民權力。

花蓮警分局表示，昨天下午接獲李姓志工報案後，警方通知婦人到案，婦人昨傍晚5點至派出所筆錄，不過婦人堅持沒有打人、沒有騎車撞人，郵局的監視器也剛好沒有拍到衝突的地點，目前仍在積極調閱事證人證，如確定犯案，將依照社會秩序維護法87條，處以1萬8千元以下罰鍰。

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清明節連假將展開，罷免連署也進入倒數最後一個月，罷團微光花蓮衝刺連署，前天起開設4處固定連署據點、規劃咖啡車及快閃行動，但昨天在自由廣場連署站卻發生志工被婦人從後方打手臂、辱罵。

罷團微光花蓮志工李小姐說，她昨天值班時在國安郵局前面，邀請路人及前往郵局辦事的民眾，到旁邊連署點簽署罷免連署書，但當她正與支持者談話時，突然有位老婦人從左後方連續用力拍打她的左手臂、並大聲叫囂罵人，接著迅速跑進郵局裡面。

「怎麼可以動手打人」！志工說，自己雖然沒受傷，但感覺受驚嚇、心理上很不舒服，她後來進去郵局找到打她的婦人，向婦人說明「政治理念可以不同，可以理性陳述，但出其不意、出手打人是犯罪行為，她可以報警」，但婦人仍大聲回嗆「你去報警啊！」

志工說，既然婦人都這麼說，她也馬上報警，在等待警察到場時，婦人卻急著想離開，她也跟婦人說「如果妳覺得自己沒有錯，那更應該等警察到場」，但婦人仍急忙騎車離去，她將婦人及機車車牌都拍照，婦人卻以機車衝撞、機車前輪輾過自己右腳掌後逃離現場。

志工說，沒有受傷因此沒有驗傷，由於有照片及車號，警方也有通知對方做筆錄，警方當時回覆會以社會秩序維護法將婦人送辦。

罷團表示，最近在花蓮4天內發生3起攻擊事件，包括新城連署站有志工被吐口水，以及上週六在重慶市場有值班志工被從後方出其不意打人後，迅速躲進人群，希望透過報案，讓暴力攻擊民眾得到教訓。（12:26更新）

花蓮新城連署站有志工被不懷好意的民眾吐口水。（志工提供）

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