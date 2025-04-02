歐盟第三度發聲關切中國軍演 反對片面以武力改變現狀

歐盟對外事務部聲明指出，中國的作為已升高台海緊張情勢，重申台海和平穩定對區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性。（路透資料照）

2025/04/02 10:51

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國解放軍東部戰區昨日無預警宣布對台軍演，歐盟對外事務部（EEAS）發言人發布聲明指出，中國的作為已升高台海緊張情勢，重申台海和平穩定對區域及全球的安全與繁榮具戰略重要性。對此，外交部指出，這是歐盟對外事務部第三度就中國片面升高台海緊張情勢於第一時間表達嚴正關切。外交部長林佳龍對歐盟以具體行動展現對台海和平穩定的堅定支持，表達高度歡迎與感謝。

歐盟對外事務部也指出，歐盟對於台海維持現狀具有直接利益，反對任何以武力或脅迫片面改變現狀的行徑，並呼籲各方保持克制，避免採取任何可能導致緊張局勢進一步升高的行動，應透過兩岸對話加以解決。

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外交部表示，這是歐盟對外事務部繼去年中國對台發動兩次「聯合利劍」軍演後，第三度就中國片面升高台海緊張情勢於第一時間表達嚴正關切；歐盟今年3月發布的「歐洲防衛白皮書–2030戰備就緒」（White Paper for European Defence – Readiness 2030）文件中，也直指中國快速擴張軍備，且正加強對台灣的政治、經濟、軍事、網路及認知作戰脅迫，並強調台海現狀的改變將對歐洲造成重大經濟及戰略性影響。

外交部長林佳龍表示，對歐盟持續以具體行動展現對台海和平穩定的堅定支持，表達高度歡迎與感謝。

外交部強調，台灣作為印太地區的重要國家及負責任的國際社會成員，將持續與歐盟及友盟國家加強合作，維護印太地區的自由開放、捍衛以規則為基礎的國際秩序，共同攜手守護區域與世界的和平、穩定與繁榮。

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