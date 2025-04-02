曝吳沛憶議員到立委一路奔走基層 朱宥勳：好立委值得全力支持

民進黨立委吳沛憶。（資料照）

2025/04/02 11:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免浪潮掀起，國民黨鎖定數位民進黨立委作為反罷免標的，北市第五選區（中正、萬華）綠委吳沛憶更是重點針對目標。作家朱宥勳PO出吳沛憶從議員到立委一路走來的努力與奔走，直言，就一個立法委員，吳沛憶到底還有什麼好挑惕的呢？

朱宥勳在臉書PO文表示，吳沛憶是他清大的學姊，然而，這並不是吳沛憶最可貴的地方。對我輩讀過一點書的人來說，要大聲說出理念並不困難。吳沛憶最難的地方，是同時堅持理念，卻又能深入選區，做到我們這些「只會讀書的人」所做不到的事情，照顧各式各樣的選民。所以你會看到，當吳沛憶要被罷免的消息傳出來時，不是只有「同溫層」出來聲援他，連在地的弱勢團體，以及傳統上偏藍的里長，也都毫不猶豫支持他。

請繼續往下閱讀...

朱宥勳指出，昨天他瞄到政論節目有個段落，非常好笑。當鍾小平被問到，到底罷免吳沛憶的理由是什麼的時候，他零散說了兩個：「1.吳沛憶支持台獨2.吳沛憶在地方上都不見人影」兩個理由都很好笑。其一是，如果依照中共的標準，全台灣九成五都是台獨，連你鍾小平都別想逃。拿這種空泛的理由來罷免吳沛憶，顯然是完全沒招的。

第二個理由就更讚了。先不說整天都在上節目的鍾小平，到底是有什麼資格說別人沒跑選區，光是鍾小平自己就打臉自己了。因為在幾分鐘之後，鍾小平說：他覺得國民黨籍的里長很有壓力，因為「只能找吳沛憶做選服」，所以吳沛憶有做選服嘛，那到底他是有人影還是沒人影呢？

朱宥勳續指，為什麼這些里長，不是去找同一選區、同一黨籍的鍾小平呢？到底是誰不在選區呢？在吳沛憶選上議員，一直到他擔任立委這段期間，我們有過幾次交流。每一次，她都是來問可不可以在選區辦一些藝文活動、寫作營隊，可以負責張羅場地和資源。當然同意，但又會擔心這活動會有票嗎？轉頭一看，發現她同樣在選區裡面跑上跑下，各種「進步」與「傳統」議題，一個都沒有落下。

朱宥勳分析，吳沛憶在立法院也很認真，別忘了，「壯世代」的貪腐設計，可是吳沛憶驚天一拍才揭發的。光這一個案子，就抵得上十個號稱很會揭弊的黃國昌。朱宥勳自謙見識短淺，但他想，就一個立法委員，吳沛憶到底還有什麼好挑惕的呢？就是以一名入世的知識分子而言，也沒什麼好挑惕的了吧。（至少我就一百個做不到）在國會被藍白兩黨搞到烏煙瘴氣，必須以大罷免來清潔一番的時刻，這樣的好立委，值得大家全力支持。

朱宥勳直言，雖然他過去幾年，每個禮拜都要去中正萬華區的與點堂上課，但他沒有這一區的投票權。所以，拜託中正萬華區的朋友，請支持這位他不太熟的清大學姊吧，不要讓翁曉玲之流，代言了我們這些校友和我們的國會，吳沛憶從議員選舉以來，就用「吳沛憶，我陪你」為文案；現在是時候，換我們陪他度過這波低劣的攻擊了。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法