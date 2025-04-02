中國軍演文宣聲援共諜退將高安國 嚴德發：絕大多數退役軍人都愛國

立法院國防委員會邀請退輔會主委嚴德發備詢。（記者王藝菘攝）

2025/04/02 09:53

〔記者方瑋立／台北報導〕中國昨起接連2天對台發動挑釁軍演，解放軍東部戰區文宣疑似聲援涉受資為中共發展組織而被起訴的陸軍退將高安國。對此，退輔會主委嚴德發今（2）日受訪表示，不可否認中共近期強化針對現、退役軍人的滲透、統戰與認知戰等多元手段，但他認為，絕大多數退役軍人都是愛國，都是願意守護家園的，退輔會會加強宣導、宣教。

立法院外交及國防委員會今天邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員嚴德發報告業務概況，並備質詢。

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針對中共接連2日，今天再度對台發動「海峽雷霆-2025A」挑釁軍演，嚴德發表示，中共一直不放棄武力犯台，從灰色地帶侵擾，以及環台軍演不斷，也顯示出其為破壞區域和平的麻煩製造者。

「戰爭是無情的，和平才是無價的」，嚴德發呼籲，大家都要為區域和平做出貢獻。他強調，國軍這幾年勤訓精練，不斷充實戰備，在戰力上也有明顯提升，國人都看得到，所以在此也呼籲國人支持國軍，國軍是絕對有能力守護家園，維護我們的自由民主。

另針對共軍東部戰區文宣疑似為涉共諜案的退將高安國抱屈，嚴德發表示，不可否認中共近期對現退役軍人，強化各種管道、多元手段方式，來滲透、統戰跟認知戰。

對此，嚴德發指出，退輔會強化了對退役軍人的反滲透、反統戰的工作，包括「榮民在哪裡，服務在哪裡」，透過強化榮民照顧，讓其具有愛國心，同時各地榮服處也將退役軍人犯案當成案例，不斷宣導、宣教，並示警觸法後的嚴重罰則，盼退役軍人提高警覺。

嚴德發說，中共各種多元、多管道的手段非常多，陷阱也非常多，希望大家都要提高警覺。退輔會將利用宣傳方法，無論是「榮光雙周刊」或退伍軍人的分區座談、懇親訪視，都會加強宣導、宣教。

嚴德發強調，絕大多數退役軍人都是愛國，都是願意守護家園的，也特別感謝退役軍人對國家的犧牲奉獻付出。

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