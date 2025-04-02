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    龍應台稱台灣應與中國和解 林智群：香港反送中老弱婦孺被黑幫打

    律師林智群。（翻攝自臉書）

    律師林智群。（翻攝自臉書）

    2025/04/02 09:40

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台投書《紐約時報》，稱「台灣的時間不多了」、「確保台灣和平與自由的唯一路徑，是與中國尋找和解共存之道」，相關言論引發議論。對此律師林智群表示，你有看過斑馬跟獅子和解的嗎？牠們的和解方式，就是斑馬倒地，獅子在啃牠，這樣的和解。

    林智群在臉書PO文表示，龍應台這個文章有一段是這麼寫的。「隨著中國實力日益增強，而美國轉身不理世界，台灣增強自身軍力以威懾攻擊是正確的。但台灣和平的確保自由的唯一方式，是以某種方式與中國和解。最近的歷史表明，這是可以實現的。」關鍵字：台灣和平的確保自由的唯一方式，是以某種方式與中國和解。最近的歷史表明，這是可以實現的。

    林智群指出，中國只接受一種方式和解，就是吞掉你！人家都要吃你了，還什麼「某種方式」？龍應台是在講「要幾分熟」嗎？你有看過斑馬跟獅子和解的嗎？牠們的和解方式，就是斑馬倒地，獅子在啃牠，這樣的和解，香港是和平方式讓中國拿到了，現在是什麼樣子？反送中時，一堆老弱婦孺在地鐵被一堆黑幫攻擊，打得頭破血流，以為大家忘了嗎？

    林智群直言，放下武器，中國就不打你了？這些大江大海人，哪個沒親朋好友（與國民黨有關人員）在中國被清算被殺掉？你們這麼天真，是怎麼活到現在的？

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