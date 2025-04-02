藍青年軍稱「容共」是形勢所逼 張益贍：大罷免就是幫國民黨清黨

罷免團體召集人、國民黨青年賴苡任。（資料照）

2025/04/02 10:33

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團總召傅崐萁前助理賴苡任近日針對吳思瑤批評國民黨親中，竟公開稱國父孫中山曾主張過「聯俄容共」，是「階段性所需」，引發熱議。對此名嘴張益贍表示，歷史上中國國民黨有兩次「國共合作」。兩次最後都以「清黨」、「國共內戰」告終，國民黨主張「聯俄容共」？那麼大罷免就是幫國民黨進行第三次「清黨」運動！

張益贍在臉書PO文表示，歷史上中國國民黨有兩次「國共合作」。兩次最後都以「清黨」、「國共內戰」告終，第一次國共合作，又稱聯俄容共，大致開始於1924年，結束於1927年；1927到1928，國民黨進行第一次清黨：重點是清除黨內的中國共產黨黨員，並導致國民黨內「寧漢分裂」，第二次國共合作：指中國全面對日抗戰期間，中國共產黨與中國國民黨完成的第二次和解與合作。共產黨的戰略是「一分抗日、兩分應付國民黨、七分發展自己」，抗日結束後，共產黨立馬翻臉，發動「國共內戰」把國民黨趕到台灣來。

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張益贍指出，從2000年之後「開放兩岸交流」到現在，可謂是「第三次國共合作」。國民黨被中共「以商逼政」統戰，整黨充斥「親共份子」，連「反共」兩字都不敢大聲說出來，只用「反共產主義」來模糊焦點。

張益贍續指，現在甚至連年輕一代國民黨人賴苡任，竟然還大剌剌的主張國民黨「聯俄容共」？完全忘記歷史上兩次「國共合作」對國民黨的悲慘教訓！所以大罷免除了是「反共護台」之外，更是幫國民黨內反共人士，在黨內進行「清黨」：清除親共立法委員！因此國民黨員應該勇敢站出來參與「大罷免」，因為你們面對共產黨，已經退無可退，再退就是太平洋了！

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