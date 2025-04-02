Taiwan Action第4片藍營後代獻聲 點名國民黨變紅：他們愛的不是你

大罷免二階段連署進行中，「Taiwan Action公民罷免影片計畫」今再度推出新片，片中由一位藍營支持者後代進行告白，分享其父親終其一生都反共，如今她卻看到國民黨立委卻集體凍刪國防預算，削弱國防實力且毫不掩飾地往親共靠攏。（圖擷自YouTube）

2025/04/02 10:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大罷免二階段連署進行中，由百位影視工作者共同參與的「Taiwan Action公民罷免影片計畫」，今再度推出新片，片中由一位藍營支持者後代進行告白，分享其父親終其一生都反共，在父親過世後，如今她卻看到國民黨立委卻集體凍刪國防預算，削弱國防實力且毫不掩飾地往親共靠攏。片中也分享她寫給父親的一首詩「給那些變紅的國民黨人」，並直言「他愛的是沒有共產黨的世界，不是你」、「他愛的是國家，不是你」。執導該片的導演楊力州也直言「他們愛的，不是你」、「我們的家，豈能任由這些人出賣！」

「Taiwan Action公民罷免影片計畫」今上午推出「公民四號影片」，本次是由楊力州導演執導。楊力州昨就曾在臉書發文預告，並分享該片訪問到一名藍營後代，她的父親在1949年時來到台灣，並與一名在台灣農村的女子成家立業。

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楊力州指出，這名受訪的藍營後代表示，她的父親終其一生都是國民黨員，但是，終其一生，他都反共，他前半生飽經戰亂，家破人亡，都是因為共產黨。然而此刻，國民黨立委卻集體凍刪國防預算，削弱國防實力且毫不掩飾地往親共靠攏，他們的行為不單只是場政治操作，而是將這群早已以台灣為家的人民，推向危險的邊緣。

發文也提到，當危機來臨，擁有美國房產的國民黨立委們可以拍拍衣袖搭機離去，而這些真正愛台灣、留在台灣的人，卻只能獨自承擔風暴。但這片土地是我們唯一的家，而「我們的家，豈能任由這些人出賣！」

在今上午發布的影片中可看到，一名女子自述是藍營支持者後代，直到2012年都還投給馬英九。但在2014年的服貿協定，讓她發現國民黨開始親共了。她感嘆爸爸終其一生都是國民黨員，但是他終其一生也都反共，爸爸前半生飽受戰亂、家破人亡，都是因為共產黨。

這名女子也提到，她想著爸爸離開家鄉的動盪歲月，寫下一首詩，陸續回憶1949年以來的大事件及動盪經歷，並直言「他愛的是沒有共產黨的世界，不是你（傅崐萁）」、「他愛的是國家，不是你（李彥秀）」、「她愛的是家人，不是你（葉元之）」、「他效忠的是人民，不是你（王鴻薇）」、「他們愛的是民主自由，不是你（廖偉翔）」。

楊力州提到，由於這名藍營支持者後代不習慣入鏡，因此模擬的書寫畫面是由志工幫忙，她則是透過旁白讀出獻給父親的一首詩。楊力州直言，這是一首獻給父親，也獻給所有以台灣為家的人的詩。

一位藍營支持者後代進行告白，分享其父親終其一生都反共，片中也分享她寫給父親的一首詩，直言「他愛的沒有共產黨的世界，不是你（傅崐萁）」、「他愛的是國家，不是你（李彥秀）」。（圖擷自YouTube）

一位藍營支持者後代進行告白，分享其父親終其一生都反共，片中也分享她寫給父親的一首詩，直言「他愛的沒有共產黨的世界，不是你（傅崐萁）」、「他愛的是國家，不是你（李彥秀）」。（圖擷自YouTube）

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