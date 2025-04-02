中國挑撥分化！醜化賴清德抓柯進牢 專家分析共軍手段

中國對台發動軍演，解放軍東部戰區昨日在微博號發布「殼」中二動畫影片，將賴清德總統畫成「綠蛆」，一手把前民眾黨主席柯文哲、共諜叛將高安國抓進牢裡。（圖擷取自微博）

2025/04/02 08:37

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台發動軍演，解放軍東部戰區昨日在微博號發布「殼」中二動畫影片，將賴清德總統畫成「綠蛆」，一手把前民眾黨主席柯文哲抓進牢裡。軍事專家批評，中共利用台灣的用語，在挑撥分化台灣內部，要讓反民進黨的政黨，對賴政府更加不信任。

中共軍方1日發布兩部宣傳影片恫嚇台灣，其中一部「降妖除魔」，以黑悟空搭配中國軍機、航艦的軍演畫面，將解放軍類比成齊天大聖要降伏台灣。影片更參雜鎖定台北101大樓、漢口街的景象，威懾台灣意味明顯。

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第二部「殼」動畫片，由東部戰區融媒體中心、中國國防大學軍事文化學院聯合創作，該片醜化賴清德為「綠蛆」，質疑「借殼毒台」、「空殼禍台」、「破殼毀台」，一手將柯文哲、叛將高安國抓進牢裡。

前國防大學政戰學院院長余宗基受訪表示，這是中共利用台灣的用語，親中勢力不是都罵「綠蛆」，民眾黨不是在塑造賴總統用司法打壓異己。中共用這樣的文宣是要進一步挑撥分化，讓台灣內部反民進黨的政黨，對賴政府更加不信任。

余宗基指出，其實在民主國家，一切都是依法行政，司法更是獨立，不像中國領導人可以直接指揮司法，利用檢調人員隨便塞個罪名，台灣是民主國家，不可能用這種方式。

余宗基強調，對於中共的汙衊手段，藍綠政黨應該立場一致，因為很明顯中國是要擴大台灣內部矛盾，用親中勢力攻擊執政黨的用語，無非是要拉攏次要敵人，對付主要敵人，最終目的是要加速瓦解台灣，台灣民眾不應輕易上當。

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