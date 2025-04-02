大罷免二階倒數計時耳語四起 台中罷團示警：鳥賊戰被啟動了

台中傳「幽靈連署」耳語干擾，中六罷團公開數據斥烏賊戰。（圖：擷自敲罷行動臉書）

2025/04/02 08:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕大罷免二階連署倒數計時，台中多個罷免國民黨立委罷團近日飽受耳語干擾，遭傳一階涉「幽靈連署」，台中市罷免第六選區藍委羅廷瑋的罷團「敲羅行動」除公開數據駁斥指出，經「台中市選舉委員會」官方認證一階所送的罷免提議書合格率94.38%，「死亡數偽造數均為0」；罷團更示警，在此關鍵時刻傳出耳語，合理懷疑有人惡意操作，意圖打烏賊戰、混淆視聽，強調，會堅持到底，不讓公民行動成泡影。

中六罷團指出，近來隨著二階連署倒數計時，各式耳語攻勢愈來愈多，均企圖干擾民眾連署，包括有民眾「聽說」填寫連署個資會外流，填寫前不是一再確認資料會不會被外洩，就是考慮再三，近日又傳「幽靈連署」抹黑台中罷免藍委的的罷團，指稱第一階段罷免提議書有造假等行為，企圖讓罷團的公信力蒙陰影。

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中六罷團強調，「敲羅行動」第一階段連署早已通過「台中市選舉委員會」及「戶政機關」的嚴格審查，罷免羅廷瑋的第一階段法定門檻為2734份，中六罷團實送3703份，合格率94.38%，其中死亡數及偽造數全是「0」，若真有問題，中選會怎可能同意讓罷免案進入第二階段連署。

中六罷團強調，其中未過審查的是因素包括有公務員、軍人等身分不能連署，或戶籍地址填寫錯誤等，全是官方查核認證的結果，都是足以證明罷團清白的證據。

中六罷團指出，在二階倒數計時的關鍵時刻傳出各式耳語，合理懷疑是有心人惡意操作，意圖打烏賊戰、混淆視聽，更影響罷團給民眾的觀感；更強調，每份連署書都是市民親手交付的心意，必定妥善保護，敲羅行動的初衷，是讓選民對羅廷瑋的表現做出評價，抹黑與謠言其實來自拒絕市民真實的聲音。

中六罷團指出，罷免行動公開透明、禁得起檢驗，面對干擾手段倍增，只會更堅持罷團信念堅持到底，不讓公民行動化為泡影，更籲民眾不要被這種耳語操作影響，罷免不適任立委才能捍衛民主自由。

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