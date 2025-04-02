龍應台投書紐時 翁達瑞：扭曲台灣民意、投降主義誤導讀者

前文化部長龍應台投書紐約時報，稱「台灣的時間不多了」、「確保台灣和平與自由的唯一路徑，是與中國尋找和解共存之道」，相關言論引發外界議論。（資料照、圖擷自紐時，本報合成）

2025/04/02 08:55

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕前文化部長龍應台投書《紐約時報》，稱「台灣的時間不多了」、「確保台灣和平與自由的唯一路徑，是與中國尋找和解共存之道」，相關言論引發議論，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）對此發文表示，2年前龍應台也曾投書紐時，內容都是經過包裝的投降主義，目的在誤導美國的讀者，還將兩岸對抗的責任強加在民進黨身上，完全無視中共對台灣的侵略意圖。

翁達瑞在臉書發文指出，美國時間4月1日，《紐約時報》刊出龍應台的第二篇投書，題目的意譯是「台灣的時日不多」。而就在2年前的3月18日，《紐約時報》也曾刊出龍應台的第一篇投書，題目是「在台灣，朋友開始反目相向」。

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翁達瑞批評，龍應台的兩篇投書都是經過包裝的投降主義，目的在誤導美國的讀者，把兩岸對抗的責任強加在民進黨身上，完全無視中共對台灣的侵略意圖。

翁達瑞質疑，在2年前的投書，龍應台宣稱中共的威脅讓台灣社會分裂，並責怪民進黨寧可選擇對抗，卻不與中共妥協。他當時也曾寫了一篇反駁龍應台的文章。而龍應台的第二篇紐時投書論述基調不變，且還添加了疑美論。龍應台宣稱川普不會保衛台灣，但賴政府仍然選擇對抗，卻不願妥協。龍應台還危言聳聽，宣稱台灣的時日不多！

龍應台在投書中聲稱，一個深受台灣大學生歡迎的網路平台，在3月初進行了一項非正式民意調查，詢問鑑於烏克蘭局勢的最新發展，受訪者是否仍願意保衛台灣免受中國的攻擊，還是願意投降，並稱在該項調查中大多數人選擇投降。

翁達瑞指出，在龍應台的第二篇投書，不僅繼續漠視中共對台灣的武力威脅，更糟的是龍應台還扭曲台灣民意，指稱多數台灣人希望妥協，不願對抗。但龍應台竟然是引述匿名網友的隨機調查。

翁達瑞表示，他昨晚入睡前看到龍應台的紐時投書，立刻到文章下方留言反駁。他在留言中質疑「龍小姐將台灣的中國立場界定為『和解』與『對抗』的選擇，犯了兩個關鍵的錯誤。首先，這個選擇權並不在台灣，兩岸關係的本質都是中國說了算。其次，『和解』不是真正存在的選項。中國的目標非常明確：就是要併吞台灣，別無他途」。

翁達瑞也提到「我出生於台灣，在美國住了超過三十年，堅信台灣的民主是美國協助台灣抵抗中共武力侵略的關鍵理由，無論美國的總統是誰。」

翁達瑞表示，今上午再查看，發現這篇投書共有273則的留言。紐時的留言依照「時序」與「推薦」排列。他的留言獲得130位讀者的推薦，在所有留言中排第三。

翁達瑞說明，紐約時報的讀者果然素質高，不會輕易受到龍應台的誤導。且除了他的留言之外，尚有多則留言直接反駁龍應台的投書觀點。

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