游錫堃前助理爆遭中共滲透 吳靜怡：國會各政黨應大清查

前立院院長游錫堃辦公室助理盛礎纓傳出捲入國安法案件，檢調約談訊後20萬元交保。（資料照）。

2025/04/02 07:53

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕曾擔任過立法院長游錫堃助理的政治工作者盛礎纓，被爆6年前遭對岸滲透、涉外洩機敏資料給中國，媒體人吳靜怡發文質疑，在罷團並呼籲民眾連署救國的同時，立法院正好也掀起一陣滲透風暴，並指國會各政黨應該大清查。

前立法院長游錫堃辦公室助理盛礎纓傳出赴中國時被中國情報單位吸收，並涉嫌交付立法院機敏資料給對方，且疑有收受數百萬元資金；台北地檢署3月25日指揮調查局發動搜索，約談到案，複訊後依違反國安法，諭令20萬元交保。

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吳靜怡在臉書發文指出，盛礎纓綽號「馬修」，自稱為汐止山田孝之，積極經營汐止區、萬里區、金山區選區。根據消息在2019年間，盛礎纓前往中國，並在友人的牽線下認識中共的情治單位被吸收。盛礎纓過去曾擔立法院長游錫堃辦公室助理、民進黨籍立委羅美玲助理，協助過周雅玲議員服務處、許智傑、羅致政辦公室，去年8月民進黨中央辦理外交培力營，盛礎纓也成為黨內優秀年輕世代助理、民代赴美參訪。

吳靜怡表示，總統賴清德發布17項國安強化措施後，隨即展開清查動作。她質疑羅美玲是國防外交委員會委員，盛礎纓有沒有可能透過助理身分索取更多機敏資料外洩而獲利。

吳靜怡也引述媒體報導指出，除了國會助理滲透案，還另有民進黨立委辦公室助理被查出，用撰寫論文為由至澳門，但實際上是赴澳門交付機敏資訊。

吳靜怡提到，「當罷團喊出連署救國，國會綠中卻出了『匪』獲利百萬」，她認為國會各政黨應該大清查！並指「當罷團並呼籲民眾連署救國的同時，立法院正好也掀起一陣滲透風暴！有沒有可能一案又接著一案！」

曾擔任過立法院長游錫堃助理的政治工作者盛礎纓，被爆6年前遭對岸滲透、涉外洩機敏資料給中國。（讀者提供）

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