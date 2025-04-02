中共頻繁繞台軍演 李忠憲揭AIT一貼文：美國還在、局勢仍在掌握中

李忠憲在臉書發文分享，當中國大規模對台展開軍事包圍演習的敏感時刻，美國在台協會（AIT）發出一則看似例行的貼文，這表面上是一則針對美國公民的領事提醒，實際上卻透露出幾層值得解讀的訊息。（圖擷自臉書）

2025/04/02 09:19

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國持續對台文攻武嚇，頻繁繞台軍演，部分人士還散播疑美論，成大教授李忠憲發文指出，在此敏感時刻，美國在台協會（AIT）近日則是發出一則看似例行的貼文，呼籲美國人在海外務必註冊《旅外公民雲端登錄》（STEP）系統。李忠憲認為，美方是透過此舉強調其駐台單位「仍正常運作」，同時也藉此提醒外界──AIT不是一般的旅行社，而是實質上的美國駐台機構。且STEP系統的提醒，本身就是一種危機預備機制的軟啟動，這也顯示美方在觀察，也在準備。

李忠憲在臉書發文分享，當中國大規模對台展開軍事包圍演習的敏感時刻，美國在台協會（AIT）發出一則看似例行的貼文，強調其「支持並協助美國公民」的首要任務，並呼籲美國人在海外務必註冊《旅外公民雲端登錄》（STEP）系統。李忠憲認為，這表面上是一則針對美國公民的領事提醒，實際上卻透露出幾層值得解讀的訊息。

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李忠憲指出，其一，這是一則穩定訊號。在中國軍事壓力升高、國際間憂心台海局勢的氛圍中，美方強調其駐台單位「仍正常運作、持續舉行座談、與在台美國人保持連結」，這不只是對美國公民的安撫，更是一種對台灣社會的低調保證──「美國還在，AIT還在，我們沒有離開，也不會輕易離開」。

其二，這篇貼文用極為柔性的語言，回應了中國不斷企圖以軍事手段改變現狀的政治操作。在中國外交部一再聲稱「台灣問題是中國內政」的同時，美方卻透過這樣一篇貼文，提醒外界──AIT不是一般的旅行社，而是實質上的美國駐台機構，其角色與職責，正如同在世界任何國家的外交機構一樣存在與運作。

其三，STEP系統的提醒，本身就是一種危機預備機制的軟啟動。在國際外交語言中，當駐外使館開始呼籲僑民登錄、更新聯絡方式，往往代表情勢可能有變，美國政府正在進行風險評估與通訊準備，但尚未升高到實際撤僑或旅行警示等層級。換句話說，美方在觀察，也在準備，但同時也告訴你：事情還沒失控，不必恐慌。

李忠憲直言，這正是美國的高明之處：在沒有大動作的同時，傳遞出清晰訊息。台灣確實處於戰略風險升高的狀態，但這篇來自AIT的貼文，像是一種溫和而堅定的說法：「我們與你同在，局勢仍在掌握中」。

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