接見亞總訪團 林佳龍：台商是國家的「經貿大使」

外交部長林佳龍3月31日在外交部接見亞洲台灣商會聯合總會（亞總）回國訪問團。（圖擷取自林佳龍臉書）

2025/04/01 22:40

〔記者黃靖媗／台北報導〕外交部長林佳龍昨日（3月31日）在外交部接見亞洲台灣商會聯合總會（亞總）回國訪問團。林佳龍說，遍布世界各地的台商們，都是台灣國力的延伸，也是國家的「經貿大使」，台灣擁有強大的經貿實力，以及團結的台商企業備受國際欽羨，感謝台商們成為政府拓展外交的最佳助力。

林佳龍認為，遍布世界各地的台商們，都是台灣國力的延伸，也是國家的「經貿大使」，對亞總訪問團表示感謝，透過在亞洲各地深耕的台商們，能夠體察當地最真實的民情與民意，林佳龍也感謝亞總支持外交部「總合外交」政策，成為政府拓展外交的最佳助力。

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林佳龍提到，此次與亞總幹部會面，除了寒暄敘舊外，也針對各國的政情、經商環境交換意見。

林佳龍回顧，今年初他以總統賴清德特使的身分，率慶賀團出席帛琉惠恕仁（Surangel Whipps Jr.）總統的就職典禮，由於亞總的熱情響應，台灣的慶賀團人數成為各國之最，為外交部組成最強的「Team Taiwan」，也用實際行動挺台灣。林佳龍更透露，有不少國家的代表都私下與他提到，十分羨慕台灣擁有強大的經貿實力以及團結的台商企業。

此次，林佳龍也與台商分享，從前總統蔡英文的「5+2產業創新計畫」，到賴清德的「五大信賴產業」，已經為台灣的經濟打下堅實基礎，在此基礎之上，他再提出「數位新南向」政策，就是要善用台灣在資通訊產業的優勢，以數位國力跨越國境，讓台灣掌握供應鏈重組及淨零數位雙軸轉型時所帶來的商機，同時利用包括美國等國家的在地資金、技術與人才，打造「Taiwan+N」的經濟發展模式。

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