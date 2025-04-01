中共以懲獨22條鼓勵舉報 邱垂正：台商人心惶惶

陸委會主委邱垂正指出，在懲獨22條鼓勵舉報後，台商人心惶惶，害怕被濫行舉報，無辜牽連。（陸委會提供）

2025/04/01 21:39

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共以懲戒台獨22條恫嚇台灣，近日更設置舉報「台獨打手」專欄，鼓勵民眾濫行舉報。陸委會主委邱垂正批評，在懲獨22條鼓勵舉報後，台商人心惶惶，對人身安全、財產都帶來很大的威脅。

陸委會今日發布第二部最新影片，邱垂正表示，在中共歷史上，慣以舉報來打壓異己，如同過去的「反右運動」，就是整肅知識分子的政治運動，最終也為文化大革命釀下禍根。舉報制度一旦被鼓動，就難以阻止，濫行舉報蔚為風潮後，帶來的往往只有災難。

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邱垂正指出，在懲獨22條鼓勵舉報後，台商人心惶惶，害怕自己可能因為個人私怨、商業模式或廠商糾紛等，無論是被濫行舉報還是檢舉，被無辜牽連，對人身安全、財產都帶來很大的威脅。

邱垂正提及，在香港開設「國安處舉報熱線」後，4年就接獲超過75萬條的舉報，導致香港無數的菁英出走、選擇移民，重創香港經商環境，對當地的政治、經濟、社會各方面，都帶來難以彌補的傷害。

他強調，失去互信與人心惶惶的社會，就是對經濟發展最大的傷害，這也是為什麼中國經濟持續疲軟的重要因素之一，是典型的「損人不利己」。

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