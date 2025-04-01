中國軍演搭配偷渡？國防部：是否有關待觀察

國防部1日下午召開記者會，針對中國聯合演訓國軍應處作為向外界說明，出席將領罕見穿著迷彩服與會。 （記者羅沛德攝）

2025/04/01 21:12

〔記者黃靖媗／台北報導〕中國東部戰區今（1）日無預警發動聯合演訓，海委會主委管碧玲曝光近期4起「搭配軍演偷渡」狀況，加上近期發生海底電纜遭割斷的事件。國防部發言人孫立方表示，國軍對中國演習型態改變都有所因應，偷渡是否為模式之一，尚需觀察分析。

海委會主委管碧玲今日下午透露，今日有中國人乘橡皮艇企圖偷渡，遭海巡緝獲，剛好過去中國舉行聯合利劍Ａ、Ｂ演習與海空聯合戰備警巡時，都剛好有中國偷渡客，質疑是「搭配軍演偷渡」。

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孫立方表示，中國所有的演習都有「由訓轉演、由演轉戰」的邏輯性，國軍在應對的過程中，也在練兵，中國解放軍每次演習的形態變化，國軍皆因應其形態變化，有相對應的作為。

針對偷渡客議題，孫立方認為，偷渡客的型態到底是不是中方的模式之一，可能還需要一些觀察分析，但整體來說，中國灰色地帶襲擾的手段非常多，也包含假訊息、海警在特定海域執法登檢等，都在灰色地帶襲擾的分類內，國防部有不同的比重與指標，會依照不同指標狀況對應。

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