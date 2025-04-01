中央總預算遭凍刪 台南捷運建設衝擊大

中央政府今年度總預算遭立法院刪凍，衝擊地方補助，南市執行計劃受影響的局處。（台南市府提供）

2025/04/01 20:47

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央政府今年度總預算被立法院刪凍，衝擊地方補助。台南市府今（1日）公布數字，最壞情況下，需市款挹注金額達148.99億元，其中教育局占第1名，而路平、下水道建設恐將延宕中斷。市長黃偉哲並直言，台南捷運要自付4至5成經費，地方根本吃不消！

黃偉哲表示，中央總預算遭刪減與凍結的內容，不僅不合理，還將大幅拖延行政效率。即便是凍結，等到順利進入議程排審，恐怕都已經9月，僅剩2個月的情況，對機關來說根本無法執行，更別說遭刪減的部分，一旦刪減就無法恢復，嚴重壓縮行政空間，以及民眾權益。

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黃偉哲提到，雙北的捷運路網大致都已完成，而當年高達9成經費都由中央負擔，至於桃園、台中及高雄的捷運也已陸續開通。台南才剛要開始第1條捷運，就面臨地方負擔經費大幅增加，過去原本只要負擔1成，現在是高達4至5成，地方政府根本吃不消。

黃偉哲說，不少原定由中央負擔的建設，例如文化部原本在曾文市政願景園區規劃的國家典藏中心，預算遭到立法院刪除後，恐無法繼續。針對財劃法修法後，部分中央事權可能會隨預算移轉到台南，或是中央對地方補助減少，造成市府配合款必須增加，對財政造成重大影響。

南市主計處表示，由於中央總預算案覆議案遭立法院否決，今年總預算刪減數為2076億餘元、凍結數1381億餘元。因前贍基礎建設計畫第5期（114年度）預算尚未審議，地方政府道路、路平改善及下水道建設將延宕中斷。評估對南市的影響，包括教育、水利、工務等共13個局處，最壞情況之下，預估需市款挹注的最大金額達148.99億元。

此外，財劃法修法對南市影響最大的是軌道建設，包括捷運（藍線、藍延線、紅線、綠線、深綠線），及鐵路建設（南鐵案、永康地區鐵路立體化、新市地區鐵路立體化）等，原中央補助款為2659.84億餘元，市府將爭取維持原補助比例，以免造成市庫負擔，影響其他建設推動。

黃偉哲亦指示各局處針對受影響的預算，依輕重緩急向中央爭取，並將延宕的建設或計畫彙整列表後製作說帖，盼民眾諒解市府團隊「巧婦難為無米之炊」。

南市水利局受影響的重要項目。（台南市府提供）

南市受影響最大的教育局執行計劃經費。（南市教育局提供）

台南古蹟歷史建築受影響的重要計劃，中央補助減少，地方負擔勢必增加。（台南市府提供）

中央政府今年度總預算遭立法院刪凍，台南市長黃偉哲直言台南捷運要自付4至5成經費，地方根本吃不消。 （記者洪瑞琴攝）

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