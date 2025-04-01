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    22縣市共軍攻台演習 國防部駁斥「喊停」

    國防部1日下午召開記者會，針對中共聯合演訓國軍應處作為向外界說明，全動署副署長劉泰益出席。 （記者羅沛德攝）

    國防部1日下午召開記者會，針對中共聯合演訓國軍應處作為向外界說明，全動署副署長劉泰益出席。 （記者羅沛德攝）

    2025/04/01 19:25

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（1日）無預警發動聯合演訓，剛好國軍計劃在5日至18日舉行漢光41號演習「電腦兵推」前夕，傳出國防部今早10時30分左右通知各縣市政府，要求今日全國22縣市同步進行共軍攻台演習，後來傳出取消進駐。對此，國防部全動署副署長劉泰益強調，沒有「喊停的動作」，僅是事先協調，並非正式通知要配合演習進駐。

    劉泰益表示，他們的通知並非針對本次中共軍演，主要是配合國軍4月5日至18日的漢光演習兵力推演，要與縣市政府做協調，預先協調是為了使漢光演習更加順遂。

    劉泰益進一步說明，國軍在演習時，要請各縣市政府配合辦理漢光演習兵推，今天的通知只是為了配合漢光演習，與縣市政府做先行的協調，未來實兵演習時也是會進行這樣與縣市政府的合作。

    劉泰益強調，沒有「喊停的動作」，他們僅是事先協調，並非正式通知要配合演習做進駐。

    後備指揮部參謀長薛淵銓也說，今日是由各縣市指揮部，為了5日以後的漢光演習進行場地的協調與會勘，並非針對共軍軍演實施進駐，未來配合演訓時，也會針對各種狀況的下達，實施場地協調與進駐作業。

    發言人孫立方說明，協調過程中容易有傳達過程不清楚、讓訊息失誤的狀況，事實上，協調的目的應該是針對漢光演習場地操演細節做協調，而非針對今日中共軍演，參謀總長梅家樹也有特別說明沒有這件事。

    另外，針對清明連假官兵休假是否會因為中共軍演受到影響？孫立方說，捍衛自由民主價值、生存的土地都是他們無從旁貸的責任，休假並非優先考量，但如果官兵休假因為操演耽誤，國防部會要求各級單位，在事後依照相關規定落實補假。

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