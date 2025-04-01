中國軍演 時力轟：國民黨暗指台灣自找麻煩 應和中共輿論戰

時代力量黨主席王婉諭。（資料照）

2025/04/01 18:52

〔記者林哲遠／台北報導〕針對共軍東部戰區今宣布，即刻在台灣周邊聯合演訓，國民黨反批，賴清德總統的「賴17條」發布後，不僅壓縮兩岸對話空間，更加劇台海緊張局勢，只剩下對峙與演訓。對此，時代力量晚間痛批，看到台灣內部出現一邊譴責中共軍演，同時反過來暗指台灣自找麻煩的言論，這種應和中共輿論戰的說詞，出自最大在野黨中國國民黨。

時代力量表示，嚴正譴責中共今日發動軍演的恫嚇行徑，在這次的中共官媒宣傳片中，可見中共鎖定我國各大城市的圖樣，這已是不折不扣的侵略宣示，更是明確違反國際法的武力威脅。「我們應該共同譴責中共的侵略宣示，任何為中共擦脂抹粉，甚至為中共傳聲、解釋的言語，都是在協助中共恫嚇台灣。」

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「我們沒有做錯事，也無需退縮！」時力強調，台灣人守護民主自由的生活方式，是天經地義的一件事；但卻看到台灣社會內部出現一些一邊譴責中共軍演，卻同時反過來譴責台灣人民捍衛主權，甚至明指、暗指台灣自找麻煩、挑釁中共的言論。

時代力量批評，很遺憾，這種應和中共輿論戰的說詞，出自最大在野黨中國國民黨，時力堅決反對戰爭、反對中國侵略，更堅定支持國軍捍衛主權、守護家園的英勇付出，「我們相信，善良的台灣人絕不主動求戰，但也不畏戰，更不會輕易退縮。」

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