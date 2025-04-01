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    中國將柯案檢察官列「台獨打手」 陸委會：為親中協力者撐保護傘

    陸委會主委邱垂正。（陸委會提供）

    陸委會主委邱垂正。（陸委會提供）

    2025/04/01 19:14

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦近日設置「台獨打手」舉報專欄，將內政部長劉世芳、偵辦柯文哲貪污案的檢察官林俊言、反共網紅八炯等11人列入名單，揚言追責。對此，陸委會主委邱垂正批評，中共真正的目的，是要形塑對台灣長臂管轄的錯誤假象，也是要為「親中的在地協力者」撐起保護傘。

    國台辦已於官網設置「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，揚言對充當打手幫凶的台獨分子、公職人員、側翼網紅，依法追責。 並點名劉世芳，民進黨立委沈伯洋、吳思瑤、黃捷，台北地檢署檢察官林達、林俊言、林俊廷，罷免公投提案領人曹興誠、史書華，以及網紅「八炯」溫子渝、陳柏源等11人列入舉報清單。

    陸委會今日發布最新影片，邱垂正表示，中共繼宣布懲獨22條後，又再度以惡意、惡質的恐嚇手法發布「台獨幫凶」舉報專欄，從他們這次所公布的「台獨打手」名單可以看出，這是中共處心積慮，針對所有守護台灣、守護中華民國力量的精準打擊。

    邱垂正指出，中共意圖干預台灣自由民主憲政秩序，介入我國民主選舉與政治、司法運作，台灣無論是中央或地方的官員、司法官、國軍，乃至學術、文化界與媒體等，各行各業，都會成為被舉報，名列清單，被任意懲處的對象。

    邱垂正批評，中共這些違反民主法治，充滿恫嚇的手段，背後真正的目的，就是要形塑對台灣長臂管轄的錯誤假象，也是要為「親中的在地協力者」撐起保護傘，企圖分化台灣內部團結，製造內部動亂衝突。

    國台辦設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，將台北地檢署檢察官林俊言等11人列入，揚言依法追責。（記者陳鈺馥翻攝）

    國台辦設置「台獨打手、幫凶迫害」舉報專欄，將台北地檢署檢察官林俊言等11人列入，揚言依法追責。（記者陳鈺馥翻攝）

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