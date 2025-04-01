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    中配鼓吹武統遭驅逐！國台辦竟批「因言獲罪」：台灣人要清醒......

    國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直攝）

    國台辦發言人朱鳳蓮。（翻攝直攝）

    2025/04/01 22:35

    劉晉仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中配「亞亞」、「恩綺」、「小微」因鼓吹武統，被廢止居留許可限期離境。亞亞上月25日離開後，恩綺也於昨天（3/31）最後期限到達前搭機離境，小微則在今天（4/1）被強制驅離。對此，中國國台辦今天竟跳出來痛批，民進黨羅織罪名欺凌中配，台灣社會如今已陷入「因言獲罪」的境地，還要「台灣同胞清醒過來」。

    國台辦發言人朱鳳蓮今天在例行記者會上，針對3名中配散布武統言論被廢止居留許可一事表示，「無論是『亞亞』、『恩綺』、『小微』，還是40多萬大陸配偶群體，每個人背後都是一個兩岸婚姻家庭。民進黨當局一再濫用司法、羅織罪名欺凌大陸配偶，迫使兩岸婚姻家庭骨肉分離，有悖人倫，毫無人性。我們對此予以強烈譴責。」

    朱鳳蓮還稱，驅趕中配是民進黨「對兩岸婚姻群體基本權利的又一踐踏」，是在台灣大搞「綠色恐怖」、製造「寒蟬效應」，是蓄意煽動反中、抗中，升高兩岸對立的伎倆，「民進黨當局所作所為再次揭露其所標榜的『民主』是『民進黨作主』，『自由』是只有主張『台獨』的自由。如任由民進黨當局大搞『台獨』專制、思想審查，島內社會將陷入因言獲罪、人人自危的境地。希望廣大台灣同胞對此要有清醒認識，敢於鬥爭，維護自身權益。」

    朱鳳蓮接著嗆：「正告民進黨當局，對於『台獨』打手、幫凶迫害大陸配偶的惡劣行徑，我們將依法追責、依法嚴懲。」

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