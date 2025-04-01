連假拚大罷免！民進黨台南市衝靈骨塔、夜市、鬧區擺攤

兒童、清明連假將至，民進黨台南市黨部將規劃前進靈骨塔、夜市、鬧區擺攤，號召大家力挺公民罷免行動。 （民進黨台南市黨部提供）

2025/04/01 18:39

〔記者王姝琇／台南報導〕兒童、清明連假將至，民進黨台南市黨部看準台南觀光量能及返鄉掃墓民眾，將於4月3至6日在安定靈骨塔、武聖夜市、國華街設攤，號召大家力挺公民罷免行動。

市黨部主委郭國文表示，民進黨「人民是頭家」政策宣講台南場3月23日大爆滿，議員們也前進到市場等地宣傳，讓民眾了解藍白如何聯手亂砍台南預算，呼籲更多人出來挺公民大罷免，市黨部上週末也主動出擊到國華街、花園夜市等知名觀光景點擺攤衝連署。這波連假更不能停歇！

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郭國文說，兒童、清明連假即將到來，持續鎖定返鄉掃墓、觀光熱點，在靈骨塔區、美食街、夜市等地擺攤，感謝所有台南的公民團體，也感謝所有黨公職與黨部同仁，齊心站出來在自己的家鄉，宣揚全國大罷免，非常具有意義！除了連假，直到月底，每個週末也會陸續在各地擺攤。

目前確定設攤地點，包括4月3日下午在國華街三段9巷路口、晚上在武聖夜市；4月4日上午在安定靈骨塔、下午在國華街三段9巷路口、晚上在武聖夜市；4月5日下午在國華街三段9巷路口、晚上在武聖夜市；4月6日下午在國華街三段9巷路口。除已公布地點，將陸續更新增加設攤位置。

兒童、清明連假將至，民進黨台南市黨部將規劃前進靈骨塔、夜市、鬧區擺攤，號召大家力挺公民罷免行動。 （民進黨台南市黨部提供）

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