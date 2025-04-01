柯文哲明天上午將動刀！ 陳佩琪發聲了：震驚且憂心......

柯文哲的妻子陳佩琪。（資料照）

2025/04/01 18:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕因涉貪被羈押的民眾黨前主席柯文哲，繼3月21日及29日2度因身體不適戒護就醫後，今天（4/1）又因腎臟問題引發不適，第3度戒護就醫，另據了解，柯文哲今日戒護回診後，明日確定要到醫院進行手術。對此，其妻陳佩琪稍早發聲，表示得知老公明天要動刀的事感到震驚。

柯文哲今天上午第三度戒護就醫，據悉柯文哲今天是因左腎積水、左側輸尿管結石等症狀回診，醫師評估無留院必要，中午12點多返回土城。不過有消息傳出，因為柯文哲的尿道結石未能完全排出，導致左邊腎臟積水，預計明天上午會在衛福部台北醫院動手術。對此，北所表示關於柯文哲的醫療情形，均屬個人隱私，無法說明。

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而陳佩琪稍早在臉書PO出柯文哲的過往病例，「我跟各位一樣， 剛得知先生明天要接受手術的消息， 很震驚也很憂心，去年他心臟手術，全程我都亦步亦趨地跟在身邊，手術結束當晚，他就趕我回去休息，我賴在醫院不走，晚上睡在旁邊的沙發床陪他，那場景就如同他2011年陪我接受肺腺癌手術一樣。誰不希望自己生病、最脆弱的時候有親密家人的陪伴？記得當晚他要我看看他傷口，他說有點奇怪， 翻開棉被一看， 整床都是鮮血，我除拉鈴外，爬到床邊使勁地用鉛包壓住傷口才勉強止住。」

「先生2月中就抱怨腰痛到不尋常， 有去北所內就診，醫師開立Tramadol 1＃QID ，所內藥物開立後是控制在醫務室內， 要吃才去領取， 我3月初解除禁見去見他， 他親口明明白白地跟我說，他吃Tramadol 吃到2＃QID，是他自己要求， 還是去醫務室領藥物時，醫師見一顆止痛無效，才拿兩顆給他（這就像醫師有時會開PRN的處方一樣），我不得而知，他吃了如此大量，有頭暈、虛弱和嚴重便祕的副作用，但是我沒要跟北所爭執這個，當下只是心頭一驚，問他為何會吃如此大量之止痛藥，不舒服要做檢查， 不是吃藥掩飾症狀。」

她接著說：「 後來3/17出現肉眼血尿， 有驗尿液培養和尿液常規檢查， 沒做其他積極處理， 3/20日下午要開庭， 律師去律見， 是在醫務室內見到他的，也沒處理（或許可以解釋是下午要開庭沒時間了），3/21他又去北所內就診， 也沒處理， 就一直到3/25痛到受不了，才到外面的台北醫院就診， 發現已經有水腎了，才緊急處理結石，事情原委就是這樣。」

「不是吃Tramadol 才導致水腎的， 我從來也沒這麼說， 也沒要爭執這個，是心疼他受這麼多苦，只能吃止痛藥緩解症狀，又導致嚴重到水腎併發症，知道北所內就只是個簡單醫務室，這些日子也對他極盡之照顧，感謝您們，但儀器設備有限，目前他的身體情況需要一個能更進一步、能更妥當、適切、有人權的醫療處置。」最後陳佩琪再次替丈夫喊冤，「一個救人無數的醫師，不該自己生病時被如此地對待著。」

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