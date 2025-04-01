國民黨怒拆議場大「罷」字布條 王鴻薇糗摔瞬間意外曝光！

藍營衝入議場怒拆「罷」字布條，意外捕捉到藍委王鴻薇糗摔瞬間。（圖翻攝自周軒臉書）

2025/04/01 18:22

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立院黨團上週二（3/25）將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，為阻擋院會確認議事錄，今天（4/1）上午7點綠營立委進場佔據主席台，並在議場地板鋪上寫有大大藍字「罷」的布條。下午，藍營衝入議場怒拆「罷」字布條，卻意外捕捉到藍委王鴻薇糗摔瞬間，引發網友討論。

民進黨團主張3月25日院會將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀的表決無效，為阻擋院會確認議事錄，26日起在議場前排班，並於29日一早率先進入議場，佔據主席台，當日立法院長韓國瑜未進行協商，議事也空轉一天。由於議事錄仍未確認，民進黨團今天持續發布甲級動員，黨團成員輪班守夜，上午7點率先進入議場再佔主席台，在議場地板鋪上寫有大大藍字「罷」的布條，並擺放大量手舉牌，包含「違法會議，表決無效」、「沒有協商，沒有開會」、「撤回空殼公投、詐騙公投」等訴求。

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今日院會再度空轉一天，國民黨團成員下午4點多也進入議場，人人拿著一塊手舉牌，指責民進黨立委「當家鬧事，全民唾棄」、「癱瘓政府，薪水小偷」、「霸凌國會」、「治國無能」。同時藍委們也著手拆掉黏在地板上的「罷」字布條。政治工作者周軒傍晚5點多在臉書分享議場第一線拍到的影片，意外捕捉到王鴻薇拆布條時，非常糗地摔到在地上，一旁的藍委見狀趕緊上前攙扶，王鴻薇則馬上起身「裝沒事」。

網友則紛紛表示，「拆掉大罷布條也無法阻止大罷免的啦」、「爛委手上拿的那些標語根本是在說他們自己」、「他們真的很怕那個字耶」、「還好附近沒人可以嫁禍」、「過幾個月後的大罷免會摔的更慘！」、「他們拿的那些牌子是在自我介紹吧」。

綠營立委上午進場佔據主席台，並在議場地板鋪上寫有大大藍字「罷」的布條。（記者田裕華攝）

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