新北議會藍營批對虐童案無作為 綠斥：利用受害者轉移罷免焦點

新北市議會國民黨團今（1）日舉行記者會，訴求加重虐童致殘、致死的刑責提高至無期徒刑、死刑。（記者黃子暘攝）

2025/04/01 18:06

〔記者黃子暘／新北報導〕新北市議會國民黨團今（1）日舉行記者會訴求加重虐童刑責，也批評總統賴清德政府與立法院民進黨團不支持死刑、阻撓虐童加重刑責修法。新北市議會民進黨團回應，總統賴清德多次表示台灣沒有廢死，但國民黨卻大言不慚操作「反廢死」假議題，根本是利用受害者家屬心中傷痛試圖轉移大罷免的焦點，把兒少當作政治議題操作。

黨團總召集人廖宜琨、副召集人蘇錦雄表示，民進黨重視兒少權益，對任何侵害兒少權益行為主張以最嚴格刑責處置，相信司法一定能夠還給受害人家屬公道；而立法院民進黨團當時針對台北市受虐死亡男童「剴剴」案專案報告時，明確主張此案與兒童福利聯盟有關，當時的國民黨召委王育敏是兒福聯盟董事，不適合擔任主席，符合利益迴避條件，但國民黨卻扭曲事實護航王育敏，甚至連要求台北市長蔣萬安專案報告都不敢，憑什麼消費剴剴案？

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幹事長山田摩衣、書記長顏蔚慈說，國民黨操作剴剴案的悲劇進行政治攻防，令人反感，案件明明發生在國民黨執政的台北和新北市，藍營卻對預防、保護體系責任、地方執政疏失視而不見，虐待兒少人神共憤，當務之急是應積極強化兒少保護，然而目前立法院被藍白強推惡法癱瘓，許多社會安全及民生權益都被擱置，期待國民黨好好坐下來討論根本的解決之道，而非強推公投操弄民意。

民進黨團指出，各地罷免藍委行動如火如荼，國民黨卻推出反廢死公投企圖轉移焦點，但目前死刑仍然存在，黨團呼籲國民黨應以民生經濟為重，不要倒行逆施強推不存在的公投，否則只會讓人民更堅定地參與罷免活動。

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