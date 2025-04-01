媽祖是大家的！台中罷團迎大甲媽出巡、推有氧舞蹈派對

中四罷團「展翅廢翔」（圖）開放免費舞蹈課讓民眾參與。（記者黃旭磊攝）

2025/04/01 17:37

〔記者黃旭磊／台中報導〕台中市第四選區罷免團體「展翅廢翔」將在罷免收件現場，開免費舞蹈課程，4日週五下午3時半邀請Vivian 跟Monkey 老師，指導有氧熱舞派對，民進黨不分區立委郭昱晴（萬人美老師）也將現身指導「大腦重訓課」課程，罷團志工何小姐表示，「萬老師是來宣講呼籲連署啦」，歡迎民眾扶老攜幼前來「動滋大滋」（動感扭一扭身體）。

除了中四舉辦熱舞派對，中二罷團「解顏行動」將在4日舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」，迎接媽祖遶境活動，志工小朱表示，大甲媽祖將於4日晚間10點45分起駕，當天下午2時在沙鹿鹿寮成衣商圈，邀請演員陳慕義、中華民國無任所大使劉柏君、變裝皇后女神下午茶、閩南狼及球評許維智，民進黨台中市議員林德宇、曾威、王立任、楊典忠及張家銨也預計出席，呼籲以宗教文化結合反共理念，表達守護台灣信心與決心。

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「展翅廢翔」表示，首度嘗試在罷免收件現場，開免費舞蹈課讓民眾參與，讓「宮民運動結合熱舞課程」，台中人免費參加、緊來卡位，罷免藍委不用影印身分證，一階提議簽過，二階連署更要簽，軍公教人員二階都可以參與連署。

志工何小姐表示，邀請健身房舞蹈老師進行舞蹈課程，而「萬老師」是來宣講，所以才說是「大腦重訓」。據了解，目前罷免廖偉翔連署份數未到安全門檻5萬份的一半，志工表示還需努力達到安全連署目標。

「解顏行動」表示，大甲媽祖自鎮瀾宮董事長連任後，一直有被某家族把持傳言，希望透過不同立場信眾的積極參與，破除這個形象，媽祖是大家的媽祖，台灣是台灣人的台灣，期許全台信眾，一起到中二選區迎接媽祖遶境，祈求台灣平安。

中二罷團舉辦「反共護台灣，媽祖是大家的媽祖」活動。（「解顏行動」提供）

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