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    馬公市公所「嫁女兒」 主秘林寶伶榮調澎湖縣議會秘書

    馬公市長黃健忠致贈鮮花，歡送主秘林寶伶榮調議會秘書。（記者劉禹慶攝）

    馬公市長黃健忠致贈鮮花，歡送主秘林寶伶榮調議會秘書。（記者劉禹慶攝）

    2025/04/01 17:07

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市公所今（1）日以「嫁女兒」的心情，舉辦歡送茶會， 為即將榮調澎湖縣議會秘書的林寶伶主任秘書獻上最誠摯的祝福。市長黃健忠偕機要秘書陳志謙，以及市公所團隊同仁齊聚一堂，在溫馨而感人的氣氛中，共同見證這段珍貴公職歷程的轉場。

    馬公市長黃健忠以哽咽口吻表示，林主秘自2018年12月接任主任秘書以來，長年協助推動市政大小事務，展現卓越的行政能力與協調領導風範。她總是站在第一線，扮演串聯各單位、穩定組織運作的重要角色。市長也以嫁女兒的心情形容今日的心境，並表示馬公市公所永遠是林主秘娘家，隨時歡迎回家看看。

    林寶伶回顧自身公職歷程，感性表示，自2015年6月進入馬公市公所擔任課員、里幹事、課長職務後，於2018年12月擔任主任秘書，一路走來，深感榮幸與感恩。這些年來的點滴與互動，將成為她人生中最珍貴的記憶與力量，並與市長黃健忠相約「治平路」見。

    茶會現場播放了林主秘任內工作的回顧影片，呈現她投身市政的點滴記錄，也有多位同仁代表發言，分享共事歲月中的感人回憶。最後，黃市長代表市公所全體獻上紀念禮品，與在場來賓合影留念，場面溫馨，情誼滿懷。

    主任秘書林寶伶的榮調，不僅是對其專業與奉獻的肯定，也為馬公市公所留下一段深刻的團隊記憶。這場歡送茶會凝聚了感恩、祝福與延續的情感，象徵著市政工作傳承不輟，也為未來更多合作與發展奠定深厚的基礎。

    馬公市公所在市長黃健忠領軍下，是一個大家庭。（記者劉禹慶攝）

    馬公市公所在市長黃健忠領軍下，是一個大家庭。（記者劉禹慶攝）

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