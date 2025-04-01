國民黨譴責中共自豪敢說「不」 網友留言狂刷「愚人節快樂」

中共今日對台發動軍演，國民黨發文譴責卻引來大批網友留言嘲諷。（擷取自國民黨臉書）

2025/04/01 17:46

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國人民解放軍東部戰區今（1）日對台發動軍演，中國國民黨隨後在臉書發文譴責，呼籲對話取代對抗、避戰取代引戰。然而，由於今日適逢愚人節，該貼文一出，立即吸引大批網友湧入留言區狂刷「愚人節快樂」，嘲諷國民黨的發言宛如愚人節笑話。

國民黨在貼文中表示，中共無預警宣布起對台聯合演訓，升高台海緊張，國民黨對此予以譴責，並正告中共應當克制，勿傷害兩岸善意對話的空間。同時呼籲賴政府用對話取代對抗、避戰取代引戰，以確保台海和平穩定。

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此外，國民黨強調自身「2D戰略」，主張備戰而不引戰，更強調撙節預算才能有效投注軍備，推動軍人待遇改革方案，增加國軍福利、勉慰國軍。國民黨還批評賴政府「賴17條」壓縮兩岸對話空間，導致台海緊張局勢加劇，強調政府應該團結全民，而非製造分裂。

國民黨也在貼文底下補充回應，強調「國民黨對中共說『不』了，然後呢？」並批評賴政府軍人加給方案「國民黨提加兩萬，民進黨只願意給一萬」、「民進黨還是一樣廢啊」。

貼文曝光後，吸引大量網友留言狂刷「愚人節快樂」，不少人嘲諷地說「我就當你們在開愚人節玩笑吧」、「誰最常去中國共產黨那裏握手？87%都是你們！」、「偶爾進步一次還沒誇屁股就先翹得半天高了？說不一次然後呢？不要光說不練，看好自己黨內的舔共立委，不要沒有兩天又發作！」、「你也只講一次，而且還是在愚人節，你他X當台灣人都李孝亮嗎」、「嗯 要你說聲不，好像很稀罕一樣」、「謝謝KMT用心準備愚人節笑話」。

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