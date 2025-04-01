中國海警演練緝拿「台獨分子」科目 賴瑞隆批：恐嚇台灣人民

中國海警艦隊環島巡查，首度演練緝拿「試圖外逃的台獨分裂分子」科目。（圖取自微博）

2025/04/01 16:54

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台發動軍演，國台辦今日嗆聲懲獨，中國出動多海警艦隊環島巡查，首度演練緝拿「試圖外逃的台獨分裂份分子」科目。同一時間，國民黨副主席夏立言正在中國參訪，2日將於徐州會見國台辦官員。立委痛批，中國海警演練緝拿台獨分子科目，這是把台灣人都視為台獨分子，藉此恐嚇台灣人民。

中國海警局東海分局發言人朱安慶宣稱，4月1日，多支海警艦艇編隊位於台島周邊海域組織「執法巡查」，開展臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。「台灣是中國的一個省」，這是按「一個中國原則」依法管控台島的實際行動。

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朱安慶嗆聲，中國海警同步發布的任務海報，展示此次執法管控行動的相關細節。此次執法任務呈「環島之勢」，針對性地編入在海上通道緝拿「試圖外逃的台獨分裂分子」的科目，在海報設計上大量應用當前大熱的《哪吒》元素，更加方便受眾理解團結廣大台灣同胞的真心和打擊「台獨」的決心。

中國官媒《央視》旗下新媒體「玉淵譚天」發文指出，相關人士透露，本次中國海警執法管控示意圖，主要有幾個細節。首先是「以混天綾作示意路線」，中國海警此次執法管控的環台灣本島示意路線使用了「混天綾」樣式，這件法器是哪吒用來斬妖除魔的法寶。

文中指出，這次環台執法管控距台灣本島距離比上一次行動更近。從2024年5月、10月到4月1日的行動，中國海警力量部署可謂步步進逼，正說明了「挑釁越甚、勒得越緊」。

對此，民進黨立委賴瑞隆受訪批評，中國已經急了，對台不斷文攻武嚇，因為以傅崑萁為首的國民黨立委，這些中共內應者遭遇大罷免。中國害怕國民黨立委被罷免掉，急著用各種強烈手段要恫嚇台灣，對台灣政府、人民施壓，但這些舉措只會造成反效果，幫大罷免添柴火。

賴瑞隆指出，中共透過傅崐萁等人將手伸進台灣國會，從去年以來癱瘓憲法法庭、國會擴權、摧毀財劃法、亂刪亂凍總預算、大砍國防預算，現在進一步要癱瘓台灣政府，已經引發台灣人民憤怒，中共非常擔心內應者被罷免，統戰任務將會失敗，台灣將離中國越來越遠，就用更強烈手段要對付台灣。

賴瑞隆質疑，中國國台辦日前設置舉報專欄，將罷免領銜人列入名單，揚言追責。今天進一步發動軍演，海警船演練緝拿科目，這是把台灣人民都視為台獨分子，用這種方式恐嚇台灣人民。

他強調，中國已經沒招了，只剩下恐嚇台灣方式，但台灣不是被嚇大的，台灣人會守護自由民主，呼籲民眾出來支持第2階段連署，讓「中共同路人」國民黨立委得到教訓，要用民意告訴中國，民主台灣絕不接受專制中共統治，任何中共同路人必將被台灣人民所唾棄。

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