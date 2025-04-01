柯文哲質疑檢方偵訊彭振聲有空白2小時 彭親自打臉：在吃飯用藥

台北地院審理京華城容積等弊案，1日傳喚台北市前副市長彭振聲出庭。（記者塗建榮攝）

2025/04/01 16:02

〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理前台北市長柯文哲等11人涉京華城容積等弊案，今第2度傳喚台北市前副市長彭振聲出庭，彭振聲維持認罪答辯，並針對柯文哲的律師上月20日開庭時質疑檢方當初訊問彭振聲有「2小時空白」提出解答，他說當時是檢察官至台北看守所「就訊」，期間未錄影是用餐、用藥、休息時間，並非遭受不正訊問，強調「檢察官問案態度很好」。

彭振聲於1月23日首度準備程序庭時說「我該講的都講了，該認罪的也認罪了，我沒有要翻供」，承認起訴書中關於他的所有事實，及其涉犯的「主管監督事項圖利罪」罪名，檢察官也確認維持起訴意見，建議法官對偵查中即已自白認罪的彭振聲量刑6年，並減刑為3年。

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今日續行準備程序，彭振聲維持認罪，其律師一度主張彭萌生犯意的時間是在2021年7月30日北市府都委會決議依都市計畫法處理京華城案時，而非起訴書所認定的2020年4月14日，但隨後律師和彭討論後，決定不再爭執此點，承認檢方指控的事實。

由於柯文哲的律師鄭深元3月20日開庭時開砲，質疑檢察官去年10月11日、14日2度至部立台北醫院以視察之名訊問戒護外醫的沈慶京，同月18日開偵查庭前又勸沈慶京認罪；鄭又稱檢方曾於訊問彭振聲時，從下午3時半至5時半之間，有2小時未錄音錄影，回來後彭就認罪了；又指邵琇珮去年9月返台初次受訊時，深夜11時20分至凌晨2時19分也有空白的3小時，之後邵即認罪，鄭質疑有不正訊問狀況。

彭振聲的辯護律師黃品淞今當庭指出，柯律先前主張檢訊問彭時有「消失的2小時」，暗指彭遭不正訊問，但黃說，當日時和另一律師李岳洋全程在場，那2小時是因下午4時半至5時半是看守所的晚餐時間，彭飯後還須服藥、休息，彭依規定先行返回舍房用餐、吃藥，人不在訊問室，只有律師在場，當然不能偵訊與錄音影。

法官接著問3時半至4時半間，檢察官有沒有故意延後錄影或不錄影，彭振聲答稱，2位檢察官沒有對他不正訊問，問案態度都很好，是因為有人要上廁所，才會沒錄影。

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