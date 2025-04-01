中配「小微」被驅離喊話蹭流量？ 網：配合國台辦上演苦情戲

中配「小微」今日被強制驅離，搭乘下午2時10分班機前往中國廣州。（本報合成，擷取自抖音、本報資料照）

2025/04/01 16:29

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中配網紅「亞亞」、「小微」、「恩綺」等人長期鼓吹武統，先後遭限期離境。然而，小微的離境期限昨日屆滿，卻遲遲不願離開，直到今（1日）被移民署強制遣返，卻在機場大喊「做一個堂堂正正的中國人沒有錯、台灣當局把我強制驅離、我愛家愛國有錯嗎？」。對此，有網友以「小微為什麼選擇強制驅離？」為題發文，質疑是配合國台辦演出還是想省機票。

一名網友3月31日在網路論壇「PTT」發文表示，小微與亞亞、恩綺不同，後兩者至少「中專」程度的學歷，而小微似乎只有小學程度，而且是貴州山區希望小學畢業。他直言，部分希望小學的師資，甚至差到需要向學生請教數學題目，「小微在那種學校畢業，基本等同於文盲」。

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此外，原PO認為，亞亞與恩綺對台灣的家庭和丈夫仍有感情，未來仍希望能回台團聚，但小微只是來台撈錢，她對自己三個孩子毫無感情，不僅沒興趣再來台灣，甚至表示，即使未來見不到孩子也無所謂，「她回中國還可以接著生」。

原Po也質疑，小微選擇用如此難看的方式離台，到底是配合國台辦上演被迫害的苦情戲，「還是單純只是蠢到認為這樣就不用付機票錢啊？」貼文曝光後引發熱議，不少人留言表示看法，「黨的要求啊，應該是中共的統戰人馬，等待國安團隊押人開始調查這些中配」。

也有網友認為，「搏版面啊，現在鬧愈大回中國流量愈大。回深淵就只是幾億粉紅中的一條韭，只能趁著還在台灣的時候撈最後一筆吧」、「這三個嫁來台灣都是有任務的吧 所以才需要這麼往返中國，連規定的180天居住台灣都待不滿，不然早就拿到台灣籍了」、「蹭機票啊」。

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