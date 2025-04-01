罷免補件不合格率全國最高 蘇巧慧：將再次提出告發

民進黨立委蘇巧慧今表示，針對她的罷免案不合格率高居全國第一，她將再次對死亡連署提出告發。（資料照）

2025/04/01 15:01

〔記者陳政宇／台北報導〕中選會公布罷免案最新查對結果，新增民進黨立委蘇巧慧等8案通過一階，卻再度爆出「死亡連署」。對此，蘇巧慧今（1）日批評，針對她的罷免案整體不合格件數高達近800份，不合格率高居全國第一，她將再次對死亡連署提出告發。

據掌握，蘇巧慧罷免案不合格率高達45.3%，其中提議前死亡有31件、重複提議244件，未簽名蓋章者有131件、未達居住期限者有197件。

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對此，蘇巧慧受訪表示，上次提出就有84位死亡連署，這次1705份補件也有近800份不合格，不合格率已經是全國最高，「真的是只有國民黨可以超越國民黨」。

蘇巧慧說，實在是很難想像，現在這種造假連署的狀況，檢調已經在調查當中，國民黨卻依然用這樣的方法，這次又要推哪個年輕人出來背這個鍋呢？國民黨應該要好好的檢討，否則就是和整個民主世代、與青年世代為敵。

至於會否提告？蘇巧慧回應，針對死亡連署和其他錯假狀況，民進黨中央黨部已統一代為告發，這次再度出現死亡連署的情況，她也會再次提出告發。

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