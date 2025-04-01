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    竹市府幫高虹安做免費文宣 議員批高怕被罷免公器私用貪小便宜成性

    新竹市府行政處近期做的施政2週年文宣，幾乎是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣，市議員曾資程批高虹安怕被罷免公器私用貪小便宜成性。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市府行政處近期做的施政2週年文宣，幾乎是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣，市議員曾資程批高虹安怕被罷免公器私用貪小便宜成性。（記者洪美秀翻攝）

    2025/04/01 15:44

    〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市府行政處近期印製高虹安邱臣遠市府團隊施政2週年摺頁文宣，內容幾乎是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣。市議員曾資程批高虹安是停職市長，竟明目張膽公器私用使用政府資源，製作華而不實的文宣，目的是擔憂大罷免。他建議高虹安讀顧炎武「廉恥」一文，也籲市府謹守公務員份際，不應拿市民納稅錢幫停職市長做免費文宣。

    曾資程說，高虹安從資策會、立法院到竹市府，貪小便宜心態顯露無遺，殊不知這就是造成她涉貪助理費案，遭法院一審判刑7年4月最主要的原因。高虹安如果有讀過顧炎武的廉恥，還會做出這些行徑，那不就印證，就算讀過顧炎武的廉恥，不代表有廉恥心。如果高虹安沒有讀過顧炎武的廉恥，那他節錄一段：五代史馮道傳論曰：「『禮、義、廉、恥，國之四維；四維不張，國乃滅亡。』善乎管生之能言也！禮、義，治人之大法；廉、恥，立人之大節。「蓋不廉則無所不取，不恥則無所不為。人而如此，則禍敗亂亡，亦無所不至。況為大臣而無所不取，無所不為，則天下其有不亂，國家其有不亡者乎？」

    市議員楊玲宜也說，市府連新聞照都可造假p圖，惡搞議員、把前朝政績當自己功勞的市府團隊，還有公信力可言嗎？高虹安或邱臣遠應拿出行動力兌現學區重劃、全區空橋落成、重啟竹市棒球場等承諾，與其花錢做民調作文宣自欺欺人，不如用心在市政上。

    市議員劉崇顯則說，高虹安已被內政部宣告停職，市府理應不得再用公帑為高虹安打廣告，但高虹安仍持續濫用市府經費做個人宣傳，不改其濫用公共資源貪小便宜作風。

    市府行政處表示，此次彙整施政2週年重要施政措施與成果，包含提高生育津貼、加碼托育補助等資訊製成摺頁，會放在三區區公所、戶政事務所、衛生所、圖書館、市府服務中心等櫃台，提供民眾參考索取，並以預算100多萬元的開口契約標案印製3千份摺頁，此次印製費約1萬3500元，後續會滾動更新摺頁政策內容，視發放索取情形，更新服務資訊。

    新竹市府行政處近期做的施政2週年文宣，幾乎是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣，市議員曾資程批高虹安怕被罷免公器私用貪小便宜成性。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市府行政處近期做的施政2週年文宣，幾乎是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣，市議員曾資程批高虹安怕被罷免公器私用貪小便宜成性。（記者洪美秀翻攝）

    新竹市府行政處近期做的施政2週年文宣，幾乎是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣，市議員曾資程批高虹安怕被罷免公器私用貪小便宜成性。（資料照，記者洪美秀攝）

    新竹市府行政處近期做的施政2週年文宣，幾乎是幫涉貪停職的高虹安做免費文宣，市議員曾資程批高虹安怕被罷免公器私用貪小便宜成性。（資料照，記者洪美秀攝）

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