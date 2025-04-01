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    跟宣示反台獨完全一致 卓冠廷示警：中共輿論戰開始洗戰爭風向

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    民進黨發言人卓冠廷。（資料照）

    2025/04/01 16:13

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中共宣布對台軍演、加大力道恫嚇台灣人民，對此民進黨發言人卓冠廷表示，觀察一下最近的粉紅洗版留言，風向果真轉為「戰爭」，這跟中共軍方對外宣示「台獨作妖 引火燒身」、國台辦朱鳳蓮所說「（軍演是）對台獨分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告」完全一致。

    中國軍艦昨日於台海周邊的活動數量，近乎平時的2至3倍，動作頻頻。中國解放軍東部戰區今早也公開消息證實，解放軍東部戰區組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，自今日起展開「多向抵近台島」聯合艦機行動，並聲稱是對「台獨」分裂勢力的嚴重警告。

    卓冠廷指出，觀察一下最近的粉紅洗版留言，風向果真轉為「戰爭」，中共的輿論戰與心戰搭配得很確實也很粗暴，近期中共軍演展開，這幾日歡迎大家多多觀察民進黨民代（包含我本人）的臉書留言，莫名其妙大約從前天開始，洗板式的留言風向突然轉向，都非常一致，就是一直在提「戰爭」。

    卓冠廷直言，小粉紅的論調跟中共軍方對外宣示「台獨作妖 引火燒身」、國台辦朱鳳蓮所說「（軍演是）對台獨分裂勢力蓄意破壞台海和平的嚴正警告」完全一致。

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