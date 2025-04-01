國民黨團：民進黨團無能推動民生法案 只想搞大罷免

立法院國民黨團今召開「重大民生法案 民進黨擋擋擋」記者會。（記者王藝菘攝）

2025/04/01 15:09

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院國民黨團今召開「重大民生法案 民進黨擋擋擋」記者會，指昨天初審通過的「紀念日及節日實施條例」草案和「核子反應器設施管制法」第6條條文修正草案，在民進黨團強力反對下，送交朝野黨團協商。國民黨團譴責民進黨團違反當初對勞團承諾，不願意「還假於民」，也不願意「還電於民」，只想搞大罷免，無能推動民生法案，只會當薪水小偷。

國民黨團副書記長王育敏指出，國民黨是最重視民生法案的政黨，「還假於民」、「還電於民」是我們的堅持。很可惜昨天在內政、教文委員會裡，國民黨主張「還假於民」，民進黨全力反對；國民黨主張能源安全，希望核三廠能夠延役，民進黨同樣也反對。

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王育敏詢問民進黨團，身為執政黨面對如此重要的民生法案，對於國家安全、能源安全的重大法案，通通都反對，到底在意什麼？難道只在意大罷免嗎？實在令人失望。

王育敏表示，在電價上漲部分，有七成民意都要求核三廠延役，民進黨就是不要，難道是要讓電價一直漲嗎？最反核的德國就在昨天，反核立場鬆動，德國預計要重啟六座核電反應爐，他們發現若不使用核電，將會對減碳、穩定電價會有很大傷害。反觀台灣的民進黨，還死抱著反核神主牌，置外於世界潮流。

王育敏說，當她在衛環委員會質詢勞動部長洪申翰，是否支持「還假於民」時，洪申翰部長都不敢表態。當勞動部長都不敢表態支持「還假於民」，就知道整個民進黨反對「還假於民」，民進黨背叛勞工，對不起勞工，國民黨團予以譴責。

立法院內政委員會召委牛煦庭表示，推動優先法案「紀念日及節日實施條例」，是國民黨團呼應勞工團體長期「還我7天假」的訴求，希望能把當初被民進黨惡砍的7天假，透過立法手段從「辦法」提升到「條例」拿回來。

牛煦庭指出，國民黨團提出恢復928教師節、1025台灣光復節及古寧頭大捷紀念日、1225行憲紀念日、春節小年夜和五一勞動節的「4+1」版本。或許這不是最佳的版本，但是最務實版本，國民黨團會全力推動，希望能趕在五一之前完成三讀並立即實施，這也是各民團、全教總能夠實施五一勞動節全國都放假，包括民進黨立委都同意全教總提議五一勞動節全國應放假。

牛煦庭指出，當綠委也同意五一全國放假，認為可以透過理性溝通、充分討論。但很遺憾地，當初支持五一全國放假的綠委們，對於到底放幾天假未提任何版本、隻字未提，但對哪一天列為節日，一大堆意見，顯然刻意拖延會議進行，甚至對修法後立刻上路也全力反對。請問，民進黨對得起公民團體、勞工團體嗎？民進黨民生不行只會搞罷免，這就是民進黨送給勞工的禮物。

立法院教育及文化委員會召委葛如鈞表示，核電延役已經是國際趨勢，現有的「核子反應器設施管制法」是22年前制定較為保守的法令，將核能機組設定在40年期限，必須重新修訂再往後延役，但過程當中被民進黨意識形態拖延，不斷阻擋審查。

葛如鈞說，面對AI飛躍式的進展，電力會是重中之重，全世界都在進行核電復興、核綠整合。美國96座核反應爐通過延役，66座在延役中，其中有22座延役80年。而台灣核能機組和美國機組和技術幾乎相同，現在台灣能用的核電，就該討論繼續使用，也包含新型的核電。

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