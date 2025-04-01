金門逮中國偷渡客 疑軍演前夕偷渡繼以海警壓境

海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊第1機動巡邏站執行巡邏任務，在寒舍花前海域逮獲一名中國籍男性偷渡客。（金門岸巡隊提供）

2025/04/01 14:46

〔記者吳正庭／金門報導〕海巡署金馬澎分署第9（金門）岸巡隊第1機動巡邏站今天清晨7點執行巡邏任務，在寒舍花前海域逮獲1名中國籍男性利用橡皮艇偷渡入境，隨即將人船押返調查報請金門地方檢察署指揮偵辦；隨後又在8點多發現4艘中國海警船進入馬祖西引及烏坵水域，立刻調度巡防艇對應監控。

海巡署指出，此次小型目標偷渡案件恰巧在中國發布軍演前一刻即遭我查獲，海警船緊接壓境，不排除其與軍演具有關聯性，甚至可能為軍演一環。

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金馬澎分署指出，金門、馬祖海域位處中國灰色地帶襲擾最前線，金馬澎分署面對來自中國可疑目標威脅均嚴陣以待，巡防區全天候運用科技偵蒐及岸海勤務，強化相關應處作為；此次該名中國藉人士於清晨拂曉企圖以橡皮艇小型目標方式自金門偷渡入境，仍遭金門第九岸巡隊即時發現，發動岸際攔截圍捕成功緝獲；隨後又發現馬祖西引及烏坵限制水域分別各有2艘海警船越線襲擾，金馬澎分署均成立應變中心，調派四艘巡防艇前往對應。

海巡署表示，中國今天早上7點30分發布軍演前夕，金馬澎分署第9岸巡隊即在6點49分發現及緝獲該偷渡犯，中國對我進行灰色地帶襲擾不但已成為常態，也不斷以各種手段測試我方反應。

海巡署指出，中國採取複合式發動灰色襲擾或軍演的態勢十分明顯，金馬澎分署將持續提高警覺及強化勤務部署，並與友軍單位保持橫向密切聯繫，積極打擊偷渡及維護國境海域安全。

海巡署金馬澎分署第九（金門）岸巡隊查獲中國男子用來偷渡的橡皮艇及救生衣等物。（金門岸巡隊提供）

金門岸巡隊將偷渡男子上銬。（金門岸巡隊提供）

海巡署金馬澎分署金門岸巡隊將偷渡男子上銬後押解上車。（金門岸巡隊提供）

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