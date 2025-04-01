綠營佔議場再秀「罷藍」大字 林楚茵：傅崐萁一個move帶藍委走了

林楚茵PO出影片，指出傅崐萁帶著一些藍委離場。（圖擷取自臉書）

2025/04/01 15:14

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕立法院國民黨團3月25日將反廢死、反戒嚴公投案逕付二讀，民進黨團主張違法會議、決議無效，今天上午7時進場占據主席台，呼籲立法院長韓國瑜儘速召集黨團協商，並在議場鋪上藍字「罷」，象徵「罷藍」。對此民進黨立委林楚茵表示，她以為國民黨立法院黨團總召傅崐萁要帶著國民黨其他立委衝，沒想到是一群人全部走掉。

民進黨團4月1日持續發布甲級動員，黨團成員半夜守夜，並於上午7時率先進入議場，未見在野黨陣營出面阻擋，民進黨立委賴瑞隆、陳亭妃、王世堅等人也坐上主席台，隨後，民進黨團成員在場內擺放大量手舉牌，包含「違法會議，表決無效」、「沒有協商，沒有開會」、「撤回空殼公投、詐騙公投」等訴求；與上週五不同的是，議場正中央擺上巨型「罷」字，從黑字罷，變藍字罷，象徵「罷藍」，眾人並高呼「大罷免，大成功」、「救民主，顧台灣」等口號。

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林楚茵在臉書PO出一段影片，可以看到影片中有立委喊著「要開會、要開會」，但傅崐萁帶著國民黨立委羅智強、王育敏、王鴻薇、邱鎮軍等人離開議場，林楚茵在貼文中表示「以為花蓮王要集合國民黨準備衝，結果一個move，走了！」

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